Депутаты поручили КСП проверить концессию о поликлиниках в Новосибирске

Контрольно-счетная палата (КСП) Новосибирской области проанализирует ход реализации концессионного соглашения по строительству в Новосибирске семи поликлиник. Соответствующее поручение дал комитет Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.

На прошедшей сессии регионального парламента одним из ключевых вопросов стала реализация концессионного соглашения. Депутатов заинтересовали рост стоимости строительства медучреждений и затянувшиеся сроки работ. Так, возведение четырех из семи поликлиник еще не началось.

- Первый заместитель председателя заксобрания Андрей Борисович Панферов направил запрос о представлении документов по концессии. Мы их пока не получили. Представляется, что было бы правильно привлечь Контрольно-счетную палату и ее ресурсы с целью объективного изучения вопроса, - сказала на заседании бюджетного комитета заместитель его председателя Ирина Диденко.

Председатель комитета Федор Николаев подтвердил, что заключение КСП необходимо депутатам для всестороннего понимания вопроса.

- Мы хотим видеть нормативно-правовые акты заключенных или вновь заключаемых соглашений о государственно-частном партнерстве, а также характер вносимых изменений. Сроки проверки нам даст КСП, когда внесет коррективы в график своей работы, - поставил задачу Федор Николаев.

Как подчеркнула председатель Контрольно-счетной палаты Елена Гончарова, законодательство позволяет вносить изменения в уже сформированный план работы КСП.