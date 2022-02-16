Многодетную семью погорельцев выселяют из временного жилья за чужие долги

Многодетная семья Котенко из города Обь Новосибирской области третий год живет во временно предоставленной им муниципальной квартире и может остаться без крыши над головой из-за претензий муниципальной администрации. Там заявляют о долгах по коммунальным платежам, хотя жильцы готовы отчитаться за оплату счетов.

Барак, в котором семья Котенко жила до этого, сгорел в начале 2019 года по вине одного из жильцов. Дом стоял на муниципальном участке, за несколько месяцев до пожара был признан аварийным, и его должны были расселить. В огне пропало все имущество семьи.

У Натальи и Алексея Котенко четыре дочки. Младшей вот-вот исполнится годик. Из роддома ее принесли уже сюда: в коммунальную квартиру четырехэтажки, построенной в середине прошлого века для военнослужащих. За стенкой - молодой парень, из его комнаты нередко несет дымком. Возле общей кухни дверь во владения мужчины, оттуда частенько доносится тревожный "набат" пустых бутылок.

- Как-то мне звонит дочь, говорит, что не может уйти в школу - сосед упал прямо под дверью, так что ее не открыть. И то ли во сне кричит-матерится, то ли встать не может. Ребенок закрылся на замок. Тряслась от страха, - рассказывает Наталья. - А недавно завелись клопы, которые, похоже, частично выгнали тараканов. Насекомые падают на нас прямо с потолка. От каждого шороха ночью просыпаюсь: приходится вскакивать, светить фонариком в детскую кровать - не ползает ли кто по ребенку.

Когда представители городской администрации привели Наталью и Алексея на осмотр предоставляемого временного жилья, супруги пытались протестовать: по стенам болтались провода, распределительная коробка электропроводки была вывернута наизнанку. "Что же нам, из одного сгоревшего жилья в другой полуаварийный дом вселяться?" - переживала Наталья. Но как альтернативу им предложили лишь место в общежитии, давно имеющем плохую репутацию из-за пристрастия постояльцев к дурманящим веществам.

Наталье Котенко власти обещали, что жилье это временное. Но обещанного, как известно, три года ждут. Три года, кстати, на исходе. Фото: Татьяна Кравченко

Пришлось согласиться. Тем более что занимавший в то время пост мэра Оби Александр Мозжерин уверял: это временное решение, на полгода, максимум - год. Мол, скоро Котенко получат в пользование новую муниципальную квартиру. Прошло три года, семья до сих пор стоит в очереди, которая не двигается - как были под номером 16, так и остались.

- Когда мы вселялись, попросили кураторов от муниципалитета хотя бы электрику здесь в порядок привести, - говорит Наталья. - На это ушло несколько дней, нам пришлось жить у знакомых. А когда нас пригласили на приемку квартиры, оказалось, что рабочие только в комнате провода пристроили, а распределительный короб так и остался с вывернутыми наружу внутренностями. А ведь это только полбеды: ванная комната здесь в таком состоянии, что там помыться нормально невозможно. Ездим мыться к знакомым.

По правилам семья каждые полгода должна продлевать с муниципалитетом договор на временное проживание. В свою очередь, напоминает Наталья Котенко, администрация обязана своевременно проводить на жилплощади капремонт и следить за содержанием общего имущества. А для этого при продлении договора на временное проживание муниципалитет должен производить осмотр квартиры и при необходимости приводить ее в порядок. Но за три года никто ни разу не пришел. Семья решила, что не станет в очередной раз подписывать бумаги - может быть, так на их проблему обратят внимание. Однако эта затея вышла боком.

- Недавно к нам пришли из жилищного отдела городской администрации и заявили, что мы должны освободить помещение, - рассказывает Алексей. - Я пытался объяснить людям нашу позицию, приглашал зайти их в квартиру и посмотреть, в каком состоянии находится электричество, водопровод. На это специалисты не согласились, зато предъявили уведомление, что у нас долги по коммунальным платежам. В квитанции значится больше 15 тысяч рублей, хотя мы ежемесячно точно в срок платим по всем счетам. Я опять же предложил им посмотреть все наши платежки, но мне только сказали: "Видимо, жилье вам не нужно, мы придем с полицией".

Семья Котенко исправно оплачивала коммуналку. Что может доказать. Фото: Татьяна Кравченко

Насколько серьезна эта угроза, родители четырех детей не знают. А вот про долги по коммуналке им прекрасно известно: задолженность уже числилась на квартире при вселении. При этом если в ведомости муниципалитета значится 15,2 тысячи рублей, то в списке должников, что периодически вывешивается на двери подъезда, фигурирует сумма в 150 тысяч.

Корреспонденту "РГ" удалось связаться с прежними жильцами "нехорошей квартиры". По словам Анастасии Савостьянковой, их с мамой, мужем и двумя детьми поселили сюда в 2013 году. Тоже после пожара. Привести жилье в более или менее приличное состояние администрация города не согласилась. Пришлось самим прибить к потолку лист оргалита, так как известка кусками падала прямо на кровать.

- В то время на квартире висел долг в 50 тысяч рублей, - говорит Анастасия. - Но при оформлении временной прописки нас уверяли, что из-за этого волноваться не стоит, что это не наш долг. Возможности переехать в новое жилье мы ждали два года, в 2015 году наконец-то пообещали выдать ключи. Но когда мама пришла получать их, ей отказали с формулировкой: на вашей квартире долг. В наши квитанции об оплате никто даже заглядывать не стал. Послали в администрацию города, оттуда в управляющую компанию и лишь после звонков оттуда выдали ключи. Помотали нервы. И до сих пор какие-то платежки за ту временную квартиру приходят на имя моей мамы, хотя мы шесть лет как съехали оттуда.

Как объяснила начальник жилищного отдела администрации города Обь Елена Девайкина, никаких уведомлений о выселении Котенко пока никто не направлял. Гражданам нужно лишь подписать документ, и претензий, а тем более оснований для выселения не будет. Семья сможет и дальше спокойно жить в коммуналке с клопами. А что до долгов, так граждане сами должны обратиться в органы местного самоуправления, чтобы там смогли наконец разобраться, за кем все же с 2013 года числится задолженность.

- Если граждане не хотят продлевать договор о временном вселении, это говорит о том, что это жилое помещение им не требуется, - поясняет позицию жилищного отдела Елена Девайкина, подчеркивая, что администрация действует в рамках закона.

- Я понимаю, это не хоромы, - считает Елена Девайкина. - Но это жилое помещение той площади, которую они занимали ранее. С заявлением на ремонт жилого помещения в маневренном фонде они не обращались. Более того, чтобы произвести ремонт, их необходимо будет временно выселить, а на сегодняшний день у нас в маневренном жилом фонде есть только комнаты.

Кроме того, начальник жилищного отдела мэрии отмечает, что прежние соседи семьи Котенко по сгоревшему дому сделали на своей площади какой-никакой ремонт и остались жить там. Выходит, малоимущим Наталье и Алексею всего-то и нужно, что отремонтировать полностью выгоревшее помещение, расположенное на муниципальном участке, более трех лет назад признанное аварийным. Вместо того чтобы трепать администрации нервы.

Тем временем

В ситуации разбираются правоохранительные органы. В Следственном управлении СКР по Новосибирской области проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Проверку соблюдения жилищного законодательства начали в региональной прокуратуре. Там также обещают при необходимости принять меры.