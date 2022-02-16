Многодетную семью погорельцев выселяют из временного жилья за чужие долги

Новости

Не "приземлившиеся" ИТ-гиганты могут получить оборотные штрафы 12:01
Памфилова: 57% россиян считают выборы честными 11:58
Лефортовский суд арестовал очередного гражданина РФ по делу о госизмене 11:42
Названы районы Москвы с самыми дорогими новостройками 11:27
В прямом эфире Reuters из Киева прозвучал гимн СССР 11:26
Назван объем запаса лекарств от коронавируса в России 11:22
Лыжницы Ступак и Непряева вышли в финал командного спринта 11:21
Мосгорсуд оставил в СИЗО адвоката экс-министра Улюкаева Дареджан Квеидзе 11:09
МИД КНР: Раздувание США угрозы войны ударило по социальной стабильности Украины 11:09
СК возбудил уголовное дело после обнаружения голодающих детей в Москве 11:00
Тыловики возвращаются из Крыма в свои части 11:00
В праздничные дни изменится расписание пригородных поездов столичного региона 11:00
Захарова: Просьба к западным СМИ озвучить график "вторжений" России на год 10:53
РКН готов принять меры к компаниям, не исполняющим закон о "приземлении" 10:51
Умерла актриса из "Возвращения Мухтара" Лидия Белозёрова 10:50
Svenska Dagbladet назвала Вооруженные силы РФ самыми мощными в Европе 10:46
ЛНР: Украинские силовики разместили танки вблизи линии соприкосновения в Донбассе 10:45
Женская эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 10:45
Муж и сын погибшей на съемках оператора подали иск на Алека Болдуина 10:42
В Москве на кандидата в водители возбудили уголовное дело за взятку 10:39
Зюганов сообщил, что его выписали из больницы 10:31
Японскую принцессу Йоко выписали из больницы 10:18
Собянин рассказал о планах по благоустройству Северо-Восточного округа 10:12
В Химках ликвидирован наркопритон 10:10
Названы самые популярные имена детей в Москве 09:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
16.02.2022 11:55
Рубрика: Власть

Многодетную семью погорельцев выселяют из временного жилья за чужие долги

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя № 35(8683)
Многодетная семья Котенко из города Обь Новосибирской области третий год живет во временно предоставленной им муниципальной квартире и может остаться без крыши над головой из-за претензий муниципальной администрации. Там заявляют о долгах по коммунальным платежам, хотя жильцы готовы отчитаться за оплату счетов.
Наталья Котенко: В очереди на жилье мы, наверное, навечно застряли под номером 16. Фото: Татьяна Кравченко Наталья Котенко: В очереди на жилье мы, наверное, навечно застряли под номером 16. Фото: Татьяна Кравченко
Наталья Котенко: В очереди на жилье мы, наверное, навечно застряли под номером 16. Фото: Татьяна Кравченко

Барак, в котором семья Котенко жила до этого, сгорел в начале 2019 года по вине одного из жильцов. Дом стоял на муниципальном участке, за несколько месяцев до пожара был признан аварийным, и его должны были расселить. В огне пропало все имущество семьи.

Губернатор Севастополя ответил на попытку выселить льготников из квартир

У Натальи и Алексея Котенко четыре дочки. Младшей вот-вот исполнится годик. Из роддома ее принесли уже сюда: в коммунальную квартиру четырехэтажки, построенной в середине прошлого века для военнослужащих. За стенкой - молодой парень, из его комнаты нередко несет дымком. Возле общей кухни дверь во владения мужчины, оттуда частенько доносится тревожный "набат" пустых бутылок.

- Как-то мне звонит дочь, говорит, что не может уйти в школу - сосед упал прямо под дверью, так что ее не открыть. И то ли во сне кричит-матерится, то ли встать не может. Ребенок закрылся на замок. Тряслась от страха, - рассказывает Наталья. - А недавно завелись клопы, которые, похоже, частично выгнали тараканов. Насекомые падают на нас прямо с потолка. От каждого шороха ночью просыпаюсь: приходится вскакивать, светить фонариком в детскую кровать - не ползает ли кто по ребенку.

Когда представители городской администрации привели Наталью и Алексея на осмотр предоставляемого временного жилья, супруги пытались протестовать: по стенам болтались провода, распределительная коробка электропроводки была вывернута наизнанку. "Что же нам, из одного сгоревшего жилья в другой полуаварийный дом вселяться?" - переживала Наталья. Но как альтернативу им предложили лишь место в общежитии, давно имеющем плохую репутацию из-за пристрастия постояльцев к дурманящим веществам.

Наталье Котенко власти обещали, что жилье это временное. Но обещанного, как известно, три года ждут. Три года, кстати, на исходе. Фото: Татьяна Кравченко

Пришлось согласиться. Тем более что занимавший в то время пост мэра Оби Александр Мозжерин уверял: это временное решение, на полгода, максимум - год. Мол, скоро Котенко получат в пользование новую муниципальную квартиру. Прошло три года, семья до сих пор стоит в очереди, которая не двигается - как были под номером 16, так и остались.

- Когда мы вселялись, попросили кураторов от муниципалитета хотя бы электрику здесь в порядок привести, - говорит Наталья. - На это ушло несколько дней, нам пришлось жить у знакомых. А когда нас пригласили на приемку квартиры, оказалось, что рабочие только в комнате провода пристроили, а распределительный короб так и остался с вывернутыми наружу внутренностями. А ведь это только полбеды: ванная комната здесь в таком состоянии, что там помыться нормально невозможно. Ездим мыться к знакомым.

По правилам семья каждые полгода должна продлевать с муниципалитетом договор на временное проживание. В свою очередь, напоминает Наталья Котенко, администрация обязана своевременно проводить на жилплощади капремонт и следить за содержанием общего имущества. А для этого при продлении договора на временное проживание муниципалитет должен производить осмотр квартиры и при необходимости приводить ее в порядок. Но за три года никто ни разу не пришел. Семья решила, что не станет в очередной раз подписывать бумаги - может быть, так на их проблему обратят внимание. Однако эта затея вышла боком.

- Недавно к нам пришли из жилищного отдела городской администрации и заявили, что мы должны освободить помещение, - рассказывает Алексей. - Я пытался объяснить людям нашу позицию, приглашал зайти их в квартиру и посмотреть, в каком состоянии находится электричество, водопровод. На это специалисты не согласились, зато предъявили уведомление, что у нас долги по коммунальным платежам. В квитанции значится больше 15 тысяч рублей, хотя мы ежемесячно точно в срок платим по всем счетам. Я опять же предложил им посмотреть все наши платежки, но мне только сказали: "Видимо, жилье вам не нужно, мы придем с полицией".

Семья Котенко исправно оплачивала коммуналку. Что может доказать. Фото: Татьяна Кравченко

Насколько серьезна эта угроза, родители четырех детей не знают. А вот про долги по коммуналке им прекрасно известно: задолженность уже числилась на квартире при вселении. При этом если в ведомости муниципалитета значится 15,2 тысячи рублей, то в списке должников, что периодически вывешивается на двери подъезда, фигурирует сумма в 150 тысяч.

Корреспонденту "РГ" удалось связаться с прежними жильцами "нехорошей квартиры". По словам Анастасии Савостьянковой, их с мамой, мужем и двумя детьми поселили сюда в 2013 году. Тоже после пожара. Привести жилье в более или менее приличное состояние администрация города не согласилась. Пришлось самим прибить к потолку лист оргалита, так как известка кусками падала прямо на кровать.

- В то время на квартире висел долг в 50 тысяч рублей, - говорит Анастасия. - Но при оформлении временной прописки нас уверяли, что из-за этого волноваться не стоит, что это не наш долг. Возможности переехать в новое жилье мы ждали два года, в 2015 году наконец-то пообещали выдать ключи. Но когда мама пришла получать их, ей отказали с формулировкой: на вашей квартире долг. В наши квитанции об оплате никто даже заглядывать не стал. Послали в администрацию города, оттуда в управляющую компанию и лишь после звонков оттуда выдали ключи. Помотали нервы. И до сих пор какие-то платежки за ту временную квартиру приходят на имя моей мамы, хотя мы шесть лет как съехали оттуда.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Омбудсмен РФ предложила наложить запрет на выселение семей с детьми из жилья

Как объяснила начальник жилищного отдела администрации города Обь Елена Девайкина, никаких уведомлений о выселении Котенко пока никто не направлял. Гражданам нужно лишь подписать документ, и претензий, а тем более оснований для выселения не будет. Семья сможет и дальше спокойно жить в коммуналке с клопами. А что до долгов, так граждане сами должны обратиться в органы местного самоуправления, чтобы там смогли наконец разобраться, за кем все же с 2013 года числится задолженность.

- Если граждане не хотят продлевать договор о временном вселении, это говорит о том, что это жилое помещение им не требуется, - поясняет позицию жилищного отдела Елена Девайкина, подчеркивая, что администрация действует в рамках закона.

- Я понимаю, это не хоромы, - считает Елена Девайкина. - Но это жилое помещение той площади, которую они занимали ранее. С заявлением на ремонт жилого помещения в маневренном фонде они не обращались. Более того, чтобы произвести ремонт, их необходимо будет временно выселить, а на сегодняшний день у нас в маневренном жилом фонде есть только комнаты.

Кроме того, начальник жилищного отдела мэрии отмечает, что прежние соседи семьи Котенко по сгоревшему дому сделали на своей площади какой-никакой ремонт и остались жить там. Выходит, малоимущим Наталье и Алексею всего-то и нужно, что отремонтировать полностью выгоревшее помещение, расположенное на муниципальном участке, более трех лет назад признанное аварийным. Вместо того чтобы трепать администрации нервы.

Тем временем

В ситуации разбираются правоохранительные органы. В Следственном управлении СКР по Новосибирской области проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Проверку соблюдения жилищного законодательства начали в региональной прокуратуре. Там также обещают при необходимости принять меры.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Захарова: Просьба к западным СМИ озвучить график "вторжений" России на год
Эшелоны с военной техникой выводятся из Крыма после учений
The Sun отредактировала статью о "вторжении" России на Украину
За сутки в России госпитализированы 19 573 человека с COVID-19
Гинцбург анонсировал вакцину на основе частиц разных штаммов COVID-19
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков