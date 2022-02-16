На Алтае ректора обвинили в незаконном зачислении на бюджет 30 студентов

СК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора Горно-Алтайского государственного университета. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

По данным следствия, в ходе приемной кампании в 2020 году ректор понял, что вуз не сможет выполнить госзаказ по приему в университет на бюджетные места. При этом недобор абитуриентов грозил уменьшением финансирования образовательного учреждения. Субсидии на выполнение госзаказа пришлось бы возвращать в бюджет. А руководство ректора могло бы посчитать его некомпетентным и плохо справляющимся с выполнением должностных обязанностей.

- Ректор вуза умышленно, действуя из иной личной и корыстной заинтересованности, дал указание подчиненным об умышленном искажении результатов экзаменов, - сообщила "РГ" представитель СК по Республике Алтай Олеся Тодокова.

Следователи считают, что в тестовые бланки вступительных испытаний абитуриентов, не набравших необходимое количество баллов, были внесены изменения. В результате в Горно-Алтайский госуниверситет были незаконно зачислены 30 абитуриентов, не прошедших конкурсный отбор.

Госзадание было выполнено. Вуз получил субсидию в размере 4 миллионов рублей. Однако в результате проверок прокуратуры и ФСБ махинации были вскрыты.

Как отмечают в СК, экс-ректор вуза полностью возместил причиненный ущерб.