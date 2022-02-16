На новосибирской ледовой арене приступили к отделочным работам

На двух малых аренах строящегося в Новосибирске ледового дворца спорта развернулись отделочные работы. Сотрудники подрядной организации штукатурят стены, укладывают плитку, а также монтируют инженерные сети и противопожарный водопровод.

Как уточнили в компании, возможность приступить к отделке появилась после подключения отопления. Все необходимые для работ материалы уже завезены.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, сегодня готовятся документы для подключения тепла на основное здание арены. Оно запланировано к началу марта. На основной арене до конца недели смонтируют оставшиеся шесть процентов витражей. Строители продолжают возводить перегородки, заливать полы, прокладывать инженерные сети.

Мониторинг строительства ведется ежедневно, ход работ детально обсуждается на еженедельных заседаниях оперативного штаба под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Работы находятся на контроле правительства региона.

Справка "РГ"

Площадь шестиэтажного ледового дворца составит 55 тысяч квадратных метров. В нем разместятся основная арена на 10,5 тысяч зрителей и тренировочная с трибунами на 200 зрителей. На арене пройдут матчи молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.