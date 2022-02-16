Правительство прорабатывает вопрос продления М-12 до Монголии

Трассу М-12 могут продлить до Новосибирска - с выходом на Монголию. Об этом заявил на "правительственном часе" в Госдуме вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, кабмин прорабатывает вопрос финансирования данного проекта, технически это возможно.

Хуснуллин напомнил, что уже удалось полностью выйти на участок "Казань - Екатеринбург".

"И дальше прорабатываем возможность продления от Екатеринбурга до Тюмени по поручению президента, тоже уже проектируем, - добавил он. - До Челябинска в этом году участок запустим".

Дальше - до Новосибирска и до Монголии. Но пока это планы, которые надо прорабатывать. "Изучаем, насколько это возможно финансово, технически мы в этом уверены", - сказал Хуснуллин.