Российскую систему предупреждения о ракетном нападении обновят до 2030 года

Минобороны к 2030 году полностью переведет систему предупреждения о ракетном нападении российских (СПРН) на радиолокационные станции высокой заводской готовности "Воронеж". Об этом сообщил начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил России полковник Сергей Сучков в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, до 2030 года развитие СПРН предусматривает ввод в этих станций. Это обеспечит завершение перевооружения СПРН на радиолокационные станции нового поколения.

Сучков отметил, что до 2030 года должны быть модернизированы радиолокационные станции высокой заводской готовности, которые несут боевое дежурство в Краснодарском крае и Иркутской области. Также в Ленинградской области создадут новые средства, обладающие улучшенными тактико-техническими характеристиками и усиленной защитой от воздействия помех.

Сейчас РЛС "Воронеж" уже несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. На боевом дежурстве также находятся модернизированные РЛС "Днепр" в Мурманской области, РЛС "Дарьял" в Коми и "Волга" в Беларуси.