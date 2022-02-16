Сибиряк опубликовал "Афганский дневник": читатели требуют продолжения

Действительно, большое видится на расстоянии. В последние годы появился целый пласт документальных и художественных произведений, связанных с войной в Афганистане. Среди них - книга воспоминаний нашего земляка Александра Никифорова "Пустынные воспоминания. Афганский дневник".

Александр Никифоров (сидит в центре) был в хороших отношениях с семьей вождя белуджей Якуб-ханом (стоит в центре). На фото также сыновья вождя и сотрудник КГБ. Фото: Предоставлено Александром Никифоровым

Автор попал на Алтай в 1974 году - после окончания Ивановского химико-технологического института был направлен работать на Бийском олеумном заводе. Через год Никифоров был призван на службу в органы КГБ СССР. Семь лет проходил службу на различных должностях в Бийском горотделе УКГБ по Алтайскому краю. Потом - учеба в Краснознаменном институте КГБ СССР им. Ю.В. Андропова, после окончания которого Александр Петрович с сентября 1985 по апрель 1988 годов выполнял "интернациональный долг" в составе оперативной группы КГБ в одной из самых горячих точек Афганистана - провинции Кандагар. Службу закончив в 1999 году в Волгоградской области. Помимо ордена Красной Звезды он получил две награды ДРА - орден "За храбрость" и медаль "За отвагу".

У меня "Пустынные воспоминания" вызвали ассоциации с повестью Ремарка "На Западном фронте без перемен". Та же неторопливая манера изложения, события выстроены в хронологическом порядке. Простой, без изысков и вычурности язык. Но у Никифорова взгляд на события приправлен изрядной долей юмора и самоиронии, в его воспоминаниях нет душевного надлома, хотя драматических и трагических моментов за три года кандагарской командировки было предостаточно.

Сейчас Александр Петрович живет в Волгограде. Ниже - выжимки из нашей телефонной беседы, длившейся больше двух часов.

- Почему я взялся за эту книгу? Знаете, устал читать и смотреть всякий бред про войну в Афганистане, - рассказывает Никифоров. - Стало обидно за наших ребят, которые честно выполняли служебный долг и о которых слова доброго не было сказано. Я понятия не имел, как переносить свои воспоминания на бумагу. Взял за образец произведения земляка Василия Шукшина, посмотрел, как он выстраивал свои тексты, и начал писать. Первые рассказы отдал другу из Москвы, тоже прошедшему Афган. Он прочел не сразу, но когда наконец-то добрался до рукописи, позвонил: "Я пошел за водкой - такая ностальгия накатила. А ты обязательно пиши дальше". Первый вариант "Пустынных воспоминаний" занял у меня три месяца. Не думал даже, что надо издавать. Позвонил в Бийск друзьям - выслал почитать. А они опубликовали мои воспоминания в издательстве "Бия".

Автора-дебютанта порадовала реакция читателей. Но он не ожидал положительных отзывов со стороны женской аудитории.

Работы у сотрудников КГБ в Кандагаре хватало. Никифоров второй справа. Фото: Предоставлено Александром Никифоровым

- Одна молодая женщина призналась, что не читала книги последние десять лет. Но после моего "Афганского дневника" захотела продолжения: "Где вторая книга?"

Реакция читательниц вполне объяснима. В книге нет смакования "чернухи", здесь "никто с медсестрою роман не закрутит", зато вдосталь бытовых деталей, связанных с повседневной жизнью советских людей в Афганистане. И главное - отношение автора к теме "Женщина на войне".

- Я бы вообще на одно из первых мест среди героев той войны поставил девчат-медсестричек - им сильно доставалось, - говорит Никифоров. - И, конечно, ребят из спецназа и десантно-штурмовых батальонов, военных разведчиков. А еще хочу сказать много добрых слов в адрес водителей.

В главе "Эх, дорожка фронтовая" Александр Петрович воссоздал эпизод встречи с колонной КамАЗов-наливников. Перед мостом саперы тормознули машину чекистов, спешивших в Кандагар, требовалось время на разминирование дороги: "Стоим, рассматриваем колонну. На машинах следы фронтовых дорог: пулевые отверстия на лобовых стеклах, пустые "глазницы" фар, помятые кабины. Стекла дверей кабин опущены, через них перекинуты бронежилеты... так, для успокоения. На кабинах именные надписи: "Экипаж Героя Советского Союза гвардии младшего сержанта Метелицы" или названия городов: Вологда, Куйбышев, Томск. Водители, расположившись прямо на обочине, на спиртовке или просто на костре греют тушенку, суповые концентраты... Вид у всех усталый. У некоторых забинтованы руки, есть и с повязками на голове. Да, ребятки! Крепко вам достается. Не позавидуешь! Под пулями ходят, а в Союзе и рассказать будет нечего. "Шашкой" же душманов не крошили... Подумаешь, баранку крутили. Подумаешь?! Эти ребята - камикадзе на дорогах. Кто знает, откуда снаряд прилетит или где мина тебя поджидает".

- После выхода первой книги ребята на меня навалились - продолжай! - вспоминает Александр Никифоров. - Написал вторую часть, объединил ее с первой. А в декабре 2020 года была подписана в печать, объединившая первые четыре в один том с тем же названием.

"Афганский дневник" Никифорова полон не только бесценных рассказов о наших соотечественниках, но и любопытных зарисовок о жизни афганцев, национальном характере, традициях, обычаях. Автор нередко задается вопросом: почему колоссальные усилия, траты и утраты с советской стороны не достигли своей цели, где мы совершали ошибки?

"Мы с научным коммунизмом под мышкой все пытаемся добыть светлое будущее для братских народов, порой недоумевая: почему они не оценивают нашего стремления? Может, что-то не так делаем? - рассуждает мошавер (советник) Александр после встречи с афганцем-водовозом. - Может, и нам следует по-американски со всеми "дружить"? Сбросили они в 1945 году атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, сотни тысяч людей уничтожили и спят спокойно. Японцы, казалось бы, до скончания века должны их ненавидеть, так нет, с американцами хороводы водят. А во Вьетнаме, Анголе они что натворили... Нет, пожалуй, не стоит по-американски. У нас, как сказал Володя, диагноз: "хронический интернационализм". Ворчим, ругаемся, но, засучив рукава, снова и снова идем вершить добро".

"Пустынные воспоминания" превратились в своеобразный интерактивный дневник из боевого прошлого Никифорова и его друзей. В прекрасно изданной книге пятьсот с лишним страниц и солидный блок фотоиллюстраций. Правда, тираж невелик и, наверное, есть смысл переиздать ее на Алтае.

Спорим до сих пор

С момента вывода советских войск из Афганистана прошло больше тридцати лет - достаточно, чтобы спокойно переосмыслить те события. Надо ли было вообще ввязываться в ту войну?

Александр Никифоров: Вопрос, который мы с ребятами до сих пор обсуждаем. По моему убеждению, решение по Афганистану принималось не с потолка и было оправданным. Представьте вы живете на третьем этаже, а на первом и втором буйные, пьющие соседи. Вы и ваши дети все это видят и слышат. До поры до времени вас не трогают, но где гарантия, что завтра ваша семья не попадет в неприятную историю?

Можно ли в Афганистане было пойти по иному варианту? Наверное, можно. Восток, как известно, дело тонкое. Там очень много значит бакшиш, деньги. Того же самого Хафизуллу Амина можно было купить и перекупить. В Афгане постоянно требовалось учитывать национальную специфику. Как только мы пытались подходить к этой стране со своими мерками, случался "афган-вариант", о котором я не раз писал в своей книге: делаешь что-то, а на выходе ноль. Вот была идея построить под Кандагаром асфальтовый завод, чтобы дороги нормальные проложить. Завезли необходимые материалы, а их растащили.

Я об этом беседовал с генералом Варенниковым. Валентин Иванович сокрушался: "Как же так? Мы ведь хотим, как лучше!" А я сказал: "А вы спросили у вождя местного племени белуджей, надо ли им это? Нам Якуб-хан на одной из неформальных встреч прямо сказал, что белуджам асфальтовый завод даром не нужен - от него бараны мрут и дети болеют".