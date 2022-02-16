Томские радиофизики изобрели ультразвуковой пылесос

Томские ученые предложили новый способ сбора пыли - при помощи ультразвукового излучения.

Они предлагают собирать невидимый глазу мусор при помощи ультразвуковых волн и направлять пыль к всасывающему устройству, получая таким образом "ультразвуковой пылесос".

Радиофизики Томского государственного университета занимаются ультразвуковой левитацией давно. Ранее они разрабатывали установку для нового метода трехмерной печати. А теперь ученые предложили новое применение данной технологии.

Специалисты сконструировали дистанционную установку, которая сможет собирать частицы и перемещать их в заданную точку с помощью ультразвуковых волн.

- Мы можем сфокусировать ультразвуковое излучение на заданное расстояние, забрать частицы пыли из определенного места и транспортировать их к пылесосу, - рассказывает заведующий лабораторией электромагнитных методов контроля СФТИ ТГУ, профессор кафедры радиофизики РФФ ТГУ Дмитрий Суханов. - Это даст возможность очищать помещения без необходимости пробираться в каждый уголок. Ведь ультразвуковое поле проникает практически везде и может забирать частицы из самых разных участков.

Опытный образец ультразвукового пылесоса состоит из двух решеток ультразвуковых излучателей, которые сфокусированы в одну точку, на частоте 40 килогерц. По словам ученых, между ними имеется определенная разность фаз. За счет ее изменения создается движущая картина стоячих волн. Это и позволяет перемещать частицы в заданные области.

Радиофизики утверждают, что новая технология может использоваться на косметологических, фармацевтических, пищевых предприятиях и в других "чистых" отраслях. Ультразвуковой пылесос сможет работать даже в космосе. Так что вполне возможно, что вскоре космонавты смогут сделать уборку на орбитальной станции - в условиях невесомости.

- Причем на МКС можно перемещать пыль ультразвуковым полем, не противодействуя силе гравитации, что будет положительно сказываться на эффективности очистки, - отмечают ученые.

В настоящее время радиофизики работают над тем, чтобы сделать систему более производительной.

- Когда мы поймем, в каком виде установка обеспечит наиболее эффективную транспортировку частиц пыли, можно будет приступать к сборке действующего прототипа, - говорит Дмитрий Суханов.