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16.02.2022 08:07
Рубрика: Общество

В Кузбассе медики спасли жизнь пациенту с аномальным строением органов

Текст: Наталья Граф (Кемерово)
Кузбасские врачи дважды спасли жизнь мужчине с аномальным строением органов. Уникальная операция длилась более шести часов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Житель Кемерова экстренно поступил в Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Подгорбунского со злокачественным процессом в левой почке. Ранее он не наблюдался у онкологов. Опухоль в почке у него диагностировали на поздней стадии.

Фото: iStock
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При обследовании урологии обнаружили у мужчины опухолевый тромб. Он распространялся по вене и доходил до нижней полой вены. Выяснилось, что у онкобольного также имеется сосудистая аномалия в виде двух полноценных почечных вен со сложным анатомическим строением, огибающими с двух сторон аорту.

- Это очень редкая аномалия, которую ни мы, ни сосудистые хирурги не встречали в своей практике, - рассказывает заведующий урологическим отделением №1 Евгений Помешкин. - Обе вены были поражены опухолевыми тромбами, поэтому удаление тромбов из полой вены представляло большие технические сложности и грозило пациенту кровопотерей.

Чтобы спасти мужчине жизнь, пришлось объединить усилия бригад двух кузбасских больниц. На помощь урологам срочно выехали хирурги сосудистого отделения Кузбасской клинической больницы имени Беляева.

- Опытные хирурги использовали приемы, которые, в силу уникальности случая, ранее не были описаны, - отмечают в минздраве региона.

Сложнейшая операция длилась около шести часов. Пациент потерял много крови. Однако анестезиологам-реаниматологам удалось стабилизировать его состояние. Уникальное хирургическое вмешательство завершилось успешно. Врачам удалось удалить и опухоль и тромбы.

Кемеровчанин чувствует себя хорошо и уже выписан домой под амбулаторное наблюдение. Ему предстоит дальнейшее лечение и реабилитация.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

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