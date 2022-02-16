В Кузбассе врачи удалили гигантскую опухоль мозга

Новости

Шойгу провел консультации с коллегой из Бразилии 13:36
Столтенберг признал, что НАТО продолжит вести антироссийскую пропаганду 13:25
"Молодая гвардия" ЕР будет сотрудничать с молодежными организациями ДНР и ЛНР 13:22
The Mirror признала, что "вторжение" России на Украину не состоялось 13:18
Песков: Выдача паспортов РФ жителям Донбасса не нарушает Минских соглашений 13:14
Нидерланды отменят меры против коронавируса с 18 февраля 13:09
Азы предпринимательства включат в образовательные программы ссузов 13:07
Правительство прорабатывает вопрос продления М-12 до Монголии 13:06
В Кремле оценили обращение Байдена к России 13:05
Систему предупреждения о ракетном ударе обновят к 2030 году 13:04
Песков: Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР 13:01
Песков: Кремль не корректирует свою работу по сообщениям о "вторжении" 12:53
Детский омбудсмен Москвы рассказала о состоянии истощенных близнецов 12:53
Путин: "Молодая Гвардия" ЕР реальными делами заслужила высокий авторитет 12:53
Сенатор Ковитиди: Россия не хочет войны, поэтому говорит о безопасности 12:49
Ученые из Германии обнаружили нейроны, активные при сложении и вычитании 12:49
Минздрав: Диспансеризацию после ковида должны пройти 7 млн россиян 12:47
Макей: Все российские солдаты покинут Беларусь после завершения учений 12:44
Температура воздуха в выходные в Москве будет выше нормы на 7 градусов 12:41
Умерла переводчица По, Киплинга и Свифта Елена Суриц 12:39
Путин 17 февраля выступит на итоговой коллегии МВД 12:35
Центробанк раскрыл детали новой схемы мошенников 12:33
В Москве тиктокеров арестовали за треш-розыгрыш в метро 12:30
У москвичей на руках находится более 650 тысяч единиц огнестрельного оружия 12:29
ВЦИОМ: Более трети россиян считают, что метавселенные принесут больше вреда, чем пользы 12:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
16.02.2022 13:29
Рубрика: Общество

В Кузбассе врачи удалили гигантскую опухоль мозга

Текст: Юлия Потапова
Новокузнецкие нейрохирурги избавили умирающего пациента от огромной опухоли в голове. Справиться с этим сложным случаем врачам помог опыт и современное цифровое оборудование.
Фото: Минздрав Кемеровской области Фото: Минздрав Кемеровской области
Фото: Минздрав Кемеровской области

Как рассказали в Новокузнецкой городской клинической больнице № 29 имени А. Луцика, 35-летний житель Таштагола узнал о том, что серьезно болен, в начале января нынешнего года, находясь вдали от родины. Головные боли, которые беспокоили мужчину несколько месяцев, усилились до того, что таблетки уже не помогали. Оставалось одно - обратиться в больницу.

Фото: iStock
В Кузбассе медики спасли жизнь пациенту с аномальным строением органов

Результаты МРТ повергли в шок: менингиома величиной с теннисный мяч в правом полушарии головного мозга. Получив рекомендацию проконсультироваться у врача-нейрохирурга по месту жительства, таштаголец решил вернуться в Кузбасс. За дни, проведенные в дороге, его состояние ухудшилось.

Когда мужчина поступил в больницу, он уже практически не мог говорить, не понимал, где находится, что с ним происходит, не узнавал близких родственников. Осмотрев пациента, дежурный врач-нейрохирург Игорь Трегуб понял, что действовать нужно оперативно.

Опухоль размером 49х62х48 миллиметров уже вызвала отек и дислокацию мозга. Прогноз специалистов был неутешительным - без операции молодой человек не прожил бы и нескольких дней. Пациенту экстренно назначили противоотечную и противосудорожную терапию - дегидратацию. И уже через три часа он пришел в сознание и заговорил.

На следующий день врачи блестяще провели сложнейшую операцию. Она длилась пять часов. Бригаду медиков возглавил заведующий нейрохирургическим отделением № 2, опытнейший врач-нейрохирург высшей категории, кандидат медицинских наук Виталий Булгаков. Полностью удалить гигантскую опухоль помогла нейронавигационная система экспертного уровня и интегрированный в нее операционный стереомикроскоп.

- Вмешательство обошлось без большой кровопотери и переливания крови, несмотря на то что опухоль росла из стенки задней трети саггитального синуса - зоны с функционально важными венозными коллекторами, - уточнили в пресс-службе регионального минздрава. - В первые же часы после операции появилась положительная динамика. В реанимации пациент провел сутки, в течение нескольких часов пришел в сознание и на следующий день уже был переведен в общую палату. Ближе к обеду он встал на ноги и смог сам себя обслуживать.

Вскоре мужчина окончательно забыл о головной боли, у него нормализовалась речь и полностью восстановилась память. К тому же опухоль оказалась доброкачественной, а это значит, что у пациента есть все шансы на жизнь без риска рецидивов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

В Кремле оценили обращение Байдена к России
Песков: Выдача паспортов РФ жителям Донбасса не нарушает Минских соглашений
Сенатор Ковитиди: Россия не хочет войны, поэтому говорит о безопасности
Эшелоны с военной техникой выводятся из Крыма после учений
За сутки в России госпитализированы 19 573 человека с COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей