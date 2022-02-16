В Кузбассе врачи удалили гигантскую опухоль мозга

Новокузнецкие нейрохирурги избавили умирающего пациента от огромной опухоли в голове. Справиться с этим сложным случаем врачам помог опыт и современное цифровое оборудование.

Как рассказали в Новокузнецкой городской клинической больнице № 29 имени А. Луцика, 35-летний житель Таштагола узнал о том, что серьезно болен, в начале января нынешнего года, находясь вдали от родины. Головные боли, которые беспокоили мужчину несколько месяцев, усилились до того, что таблетки уже не помогали. Оставалось одно - обратиться в больницу.

Результаты МРТ повергли в шок: менингиома величиной с теннисный мяч в правом полушарии головного мозга. Получив рекомендацию проконсультироваться у врача-нейрохирурга по месту жительства, таштаголец решил вернуться в Кузбасс. За дни, проведенные в дороге, его состояние ухудшилось.

Когда мужчина поступил в больницу, он уже практически не мог говорить, не понимал, где находится, что с ним происходит, не узнавал близких родственников. Осмотрев пациента, дежурный врач-нейрохирург Игорь Трегуб понял, что действовать нужно оперативно.

Опухоль размером 49х62х48 миллиметров уже вызвала отек и дислокацию мозга. Прогноз специалистов был неутешительным - без операции молодой человек не прожил бы и нескольких дней. Пациенту экстренно назначили противоотечную и противосудорожную терапию - дегидратацию. И уже через три часа он пришел в сознание и заговорил.

На следующий день врачи блестяще провели сложнейшую операцию. Она длилась пять часов. Бригаду медиков возглавил заведующий нейрохирургическим отделением № 2, опытнейший врач-нейрохирург высшей категории, кандидат медицинских наук Виталий Булгаков. Полностью удалить гигантскую опухоль помогла нейронавигационная система экспертного уровня и интегрированный в нее операционный стереомикроскоп.

- Вмешательство обошлось без большой кровопотери и переливания крови, несмотря на то что опухоль росла из стенки задней трети саггитального синуса - зоны с функционально важными венозными коллекторами, - уточнили в пресс-службе регионального минздрава. - В первые же часы после операции появилась положительная динамика. В реанимации пациент провел сутки, в течение нескольких часов пришел в сознание и на следующий день уже был переведен в общую палату. Ближе к обеду он встал на ноги и смог сам себя обслуживать.

Вскоре мужчина окончательно забыл о головной боли, у него нормализовалась речь и полностью восстановилась память. К тому же опухоль оказалась доброкачественной, а это значит, что у пациента есть все шансы на жизнь без риска рецидивов.