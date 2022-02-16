В Новосибирске будут обучать киберспортсменов

Новосибирская область станет одним из первых регионов страны, где появится отделение киберспорта - оно будет открыто на базе спортшколы по стрелковым видам спорта.

В Новосибирске компьютерный спорт динамично развивается. Есть школьная и студенческая лиги, регулярно проводятся соревнования.

В последнем чемпионате области принимали участие восемьсот киберспортсменов из шестидесяти учебных заведений.

- Мы понимаем, что компьютерный спорт - это спорт будущего, - отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. - Мы хотим идти в ногу с современными направлениями, которые востребованы у молодежи. Конечно же, поддержим открытие отделения. Однако необходимо четко выстроить систему подготовки. Федерация должна объединить клубы и игроков, подготовить тренеров, создать систему отбора в сборную Новосибирской области.