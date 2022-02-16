В Новосибирске открылась выставка портретов, снятых на камеру телефона

Новости

Зюганов сообщил, что его выписали из больницы 10:31
Умер автор музыки к "Танцору диско" Баппи Лахири 10:27
Японскую принцессу Йоко выписали из больницы 10:18
Собянин рассказал о планах по благоустройству Северо-Восточного округа 10:12
В Химках ликвидирован наркопритон 10:10
Названы самые популярные имена детей в Москве 09:58
Утвержден список вузов, чьи учебные центры будут получать госфинансирование 09:47
Биофизик Ломоносов рассказал об опасности больших доз витамина C 09:46
Российскую систему предупреждения о ракетном нападении обновят до 2030 года 09:45
В Москве в квартире найдены голодающие младенцы-близнецы 09:36
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой "счета в ЦБ" 09:35
В Москве уровень безработицы снизился в 7 раз 09:31
Иерусалим, Варанаси и Рим вошли в десятку городов с самой богатой историей 09:31
Svenska Dagbladet: Россия создала самые мощные в Европе вооруженные силы 09:27
Россия - Дания - хоккей, онлайн-трансляция 1/4 финала Олимпиады 09:00
Третьяковка готовит новый блокбастер о влиянии русских на моду 08:55
The Sun отредактировала статью о "вторжении" России на Украину 08:39
Назван состав сборной России по хоккею на матч против Дании 08:23
Абрамченко поручила выделить аграриям еще 20 миллиардов рублей 08:05
Гинцбург: В Москве нет детей 6-11 лет без антител к коронавирусу 07:43
Овечкин оформил дубль в игре с "Нэшвиллом", прервав шестиматчевую сухую серию 07:26
Гинцбург анонсировал вакцину на основе частиц разных штаммов COVID-19 07:23
Американец Холл выиграл золото в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине 06:51
В Чите бродячая собака напала на беременную женщину 06:45
Гинцбург: В ближайшее время начнутся исследования препарата на основе антител 06:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
16.02.2022 10:19
Рубрика: Культура

В Новосибирске открылась выставка портретов, снятых на камеру телефона

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 35(8683)
В галерее "Формуляр" Новосибирской областной научной библиотеки открылась первая персональная выставка мобильной фотографии Светланы Албаут под названием "Albaut about..."
Светлана Албаут: Фотоаппарат пережил немыслимое, чего сам не ожидал - у него случился роман с телефоном. Фото: Наталья Решетникова/ РГ Светлана Албаут: Фотоаппарат пережил немыслимое, чего сам не ожидал - у него случился роман с телефоном. Фото: Наталья Решетникова/ РГ
Светлана Албаут: Фотоаппарат пережил немыслимое, чего сам не ожидал - у него случился роман с телефоном. Фото: Наталья Решетникова/ РГ

В экспозиции - тридцать портретов, плюс еще около сотни - на экране. Все снимки, подчеркивает автор, сделаны на телефон, без применения фотошопа.

Фото: предоставлено аукционным домом "Литфонд"
На аукцион выставлены письма к женам и фотографии Эдуарда Лимонова

Практически на всех - узнаваемые лица, известные в регионе и городе люди: губернатор Андрей Травников, министр культуры Наталья Ярославцева, писатели, поэты, журналисты, художники, музыканты и, конечно же, близкие и друзья автора. Ни в одной из работ не найдешь официоза. В лица хочется вглядываться, узнавать приметы времени. Сейчас практически каждый из нас стал фотографом: кто-то делает снимки для своей семьи, другие - для соцсетей. А Светлане удается делать фотопортреты для души.

- На заре своего рождения фотография была чудом и роскошью. Сегодня она стала общедоступной. Ни бюджетных барьеров, ни возрастных, ни цеховых, а вот магия осталась. Фотоаппарат пережил немыслимое, чего даже он сам от себя не ожидал: у него случился роман с телефоном. И сейчас, когда человек держит в руках смартфон, он может запечатлеть буквально каждый момент своей жизни. Но что он хочет показать в этих снимках? Каким настроением он хочет поделиться? Моя история проста: я влюбилась в магию съемки, минуя фотоаппарат, - рассказала автор вернисажа Светлана Албаут. - Я вижу красивых и настоящих людей, яркие события, добрые улыбки. Я снимаю для себя и искренне радуюсь, когда отражение моего взгляда на мир находит отклик.

- Фотоаппарат мобильного телефона Светланы, как маленький зоркий глаз, фиксирует тонкие моменты ситуаций. Он ненавязчив, и в руках умелого человека становится инструментом для раскрытия внутренней красоты, а результат очень интересен и увлекателен, - отметил руководитель фотоклуба "Практика" в Новосибирском областном Российско-немецком доме Павел Мирошников.

По словам известного фотомастера Владимира Дубровского, Светлане Албаут эксперимент удался. По его словам, у автора выставки есть свой взгляд и стиль, а главное - талант видеть и замечать многое в неуловимых чертах людей.

Познакомиться с работами Светланы Албаут в галерее "Формуляр" можно до 14 марта.

Кстати

До 27 февраля в Новосибирском государственном художественном музее работает выставка эскизов театральных декораций и костюмов "Театр АВ: замысел и воплощение" Владимира Авдеева, создавшего сценические декорации и эскизы костюмов к более чем 100 спектаклям.

- Когда я оформил свой первый спектакль, мне было лет пятнадцать. А официально я начал работать в театре в 1979 году. Эта выставка - итог моих размышлений и воспоминаний о театре. Я не ставлю точек. Здесь есть эскиз 1978 года и эскиз, созданный в 2021-м. Жизнь продолжается, - отметил Владимир Авдеев, которому в этом году исполняется 65 лет.

В регионах Культура Арт Фотография Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Песков предложил украинцам завести будильники и убедиться в отсутствии "вторжения"
The Sun отредактировала статью о "вторжении" России на Украину
Президент США Байден обратился к россиянам: Вы не наши враги
CNBS: Вертолет армии США Black Hawk замечен на польско-украинской границе
Гинцбург анонсировал вакцину на основе частиц разных штаммов COVID-19
Где хранятся флаг СССР и глобус Петра I: К юбилею Исторического музея
Как справиться с романом-загадкой Джеймса Джойса