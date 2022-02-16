В Новосибирске открылась выставка портретов, снятых на камеру телефона

В галерее "Формуляр" Новосибирской областной научной библиотеки открылась первая персональная выставка мобильной фотографии Светланы Албаут под названием "Albaut about..."

Светлана Албаут: Фотоаппарат пережил немыслимое, чего сам не ожидал - у него случился роман с телефоном. Фото: Наталья Решетникова/ РГ

В экспозиции - тридцать портретов, плюс еще около сотни - на экране. Все снимки, подчеркивает автор, сделаны на телефон, без применения фотошопа.

Практически на всех - узнаваемые лица, известные в регионе и городе люди: губернатор Андрей Травников, министр культуры Наталья Ярославцева, писатели, поэты, журналисты, художники, музыканты и, конечно же, близкие и друзья автора. Ни в одной из работ не найдешь официоза. В лица хочется вглядываться, узнавать приметы времени. Сейчас практически каждый из нас стал фотографом: кто-то делает снимки для своей семьи, другие - для соцсетей. А Светлане удается делать фотопортреты для души.

- На заре своего рождения фотография была чудом и роскошью. Сегодня она стала общедоступной. Ни бюджетных барьеров, ни возрастных, ни цеховых, а вот магия осталась. Фотоаппарат пережил немыслимое, чего даже он сам от себя не ожидал: у него случился роман с телефоном. И сейчас, когда человек держит в руках смартфон, он может запечатлеть буквально каждый момент своей жизни. Но что он хочет показать в этих снимках? Каким настроением он хочет поделиться? Моя история проста: я влюбилась в магию съемки, минуя фотоаппарат, - рассказала автор вернисажа Светлана Албаут. - Я вижу красивых и настоящих людей, яркие события, добрые улыбки. Я снимаю для себя и искренне радуюсь, когда отражение моего взгляда на мир находит отклик.

- Фотоаппарат мобильного телефона Светланы, как маленький зоркий глаз, фиксирует тонкие моменты ситуаций. Он ненавязчив, и в руках умелого человека становится инструментом для раскрытия внутренней красоты, а результат очень интересен и увлекателен, - отметил руководитель фотоклуба "Практика" в Новосибирском областном Российско-немецком доме Павел Мирошников.

По словам известного фотомастера Владимира Дубровского, Светлане Албаут эксперимент удался. По его словам, у автора выставки есть свой взгляд и стиль, а главное - талант видеть и замечать многое в неуловимых чертах людей.

Познакомиться с работами Светланы Албаут в галерее "Формуляр" можно до 14 марта.

Кстати

До 27 февраля в Новосибирском государственном художественном музее работает выставка эскизов театральных декораций и костюмов "Театр АВ: замысел и воплощение" Владимира Авдеева, создавшего сценические декорации и эскизы костюмов к более чем 100 спектаклям.

- Когда я оформил свой первый спектакль, мне было лет пятнадцать. А официально я начал работать в театре в 1979 году. Эта выставка - итог моих размышлений и воспоминаний о театре. Я не ставлю точек. Здесь есть эскиз 1978 года и эскиз, созданный в 2021-м. Жизнь продолжается, - отметил Владимир Авдеев, которому в этом году исполняется 65 лет.