Британская королевская семья ответила на письмо школьницы из Пятигорска

Девочка из Пятигорска получила письмо из Виндзорского замка - резиденции британских монархов.

В ноябре 2021 года ученица третьего класса Виктория Кузьмина отправила послание, адресованное королеве Великобритании Елизавете II. Школьница рассказала о своих домашних питомцах - коте Кокосе и собаке Нике, а также поделилась впечатлениями о мультике о королевских корги и пожелала правительнице здоровья и долголетия. К письму Виктория приложила рисунок с изображением королевы и двух ее питомцев. И вот спустя три месяца Вике пришел ответ. С ней связалась двоюродная сестра Елизаветы II и ее фрейлина Элизабет Лиминг.

- Королева попросила меня поблагодарить тебя за письмо, в котором ты рассказала о себе и своих питомцах. Хотя Ее Величество и не смогла ответить тебе лично, она была рада услышать о тебе и попросила прислать в ответ немного информации о ее питомцах, которая, надеюсь, тебе понравится, - говорится в ответе.

В конверт, доставленный в Пятигорск из Великобритании, помощницы королевы положили буклет о собаках Елизаветы II - корги и дорги.