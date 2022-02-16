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Рубрика: Общество

Чем поражают туристов замерзшие Чегемские водопады в КБР

Текст: Екатерина Ковалевская (Кабардино-Балкария)
Фото: Владимир Аносов
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 35(8683)
"Кавказское чудо" - так говорят туристы из разных регионов страны о знаменитых Чегемских водопадах, ставших обязательной для посещения точкой на карте в Кабардино-Балкарии.

Летом ущелье, где они находятся, превращается в восточный базар с верблюдами, торговыми рядами, заполненными сувенирами, вязаными вещами и сладостями, неподалеку от которых местные фотографы наперебой зовут клиентов запечатлеть себя в папахах и бурках. Зимой отдыхающих поменьше, но тот, кто все же рискнет сюда добраться, точно не пожалеет о потраченном времени, когда увидит мощную ледяную симфонию.

Фото: Пресс-служба КАВКАЗ.РФ
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- Мы приехали в Приэльбрусье покататься на горных лыжах. О водопадах рассказали местные жители и посоветовали их обязательно посмотреть. Нам понравилось все, даже горная дорога сюда была очень красивой, - делятся впечатлениями студенты МФТИ Марк и Анна. - До этого дня никогда не видели замерзших водопадов. Зрелище впечатляющее.

Конечно, легенд о Чегемском ущелье сложено немало. По одной из них, местный богатырь решил испытать своего коня, пришпорил его, а тот ударом копыта пробил скалу, после чего из расщелины хлынула вода. В этот момент всадник и произнес: "Чегем", что на балкарском языке означает "сломанная земля". Согласно другому преданию в здешних горах было поселение, где жили необыкновенные красавицы. Как-то на село напали враги, которые хотели увести девушек в рабство. Несчастные, спасаясь от захватчиков, кинулись к скалам и бросились в пропасть, при этом их волосы цеплялись за выступы и превращались в струи воды.

Вообще водопадов несколько, однако среди туристов наибольшей популярностью пользуется Главный Чегемский водопад высотой около 60 метров в ущелье, которое тоже стало известной достопримечательностью благодаря тому, что скалы здесь нависают прямо над дорогой, а внизу течет бурная река. Тянется водопад на несколько десятков метров и представляет собой сотни струй разной мощности и высоты.

- Замерзать они начинают уже в ноябре, когда устанавливаются минусовые температуры. А если мороз держится два-три дня, то льдом покрывается все, огромные "сосульки" доходят почти до дороги, - рассказывает жительница села Нижний Чегем, которая продает в ущелье собственноручно связанные вещи. - Иногда вниз с грохотом обрушиваются куски льда. Владелец здешнего кафе даже ставит на парковке щиты с предупреждающими надписями, так как глыба может упасть на машину.

Водопады хорошо видны со смотровой площадки - правда, придется преодолеть 222 ступени. На самой площадке корреспонденты "РГ" заметили новую примету времени - на железные прутья ограждения вместо привычных замков, платков и шарфов туристы стали вешать медицинские маски, ставшие символом последних двух лет. Возможно, кто-то, оставляя средство защиты, загадал вернуться к водопадам, когда мир попрощается с пандемией.

Кстати

В 2022 году власти республики намерены провести в Чегемском ущелье ремонт дороги, ведущей к альпинистским базам, высокогорному кемпингу, заповеднику и термальным источникам. "Это самый крупный объект нынешнего года, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства КБР. - Здесь уложат новое дорожное полотно протяженностью около 12 километров, капитально отремонтируют пять мостов. В границах сел Нижний Чегем и Хушто-Сырт, а также от Хушто-Сырта до Чегемских водопадов проведут современное освещение".

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