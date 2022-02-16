Директора МФЦ Коми заподозрили в присвоении премий сотрудников

Управление ФСБ по Республике Коми распространило информацию о том, что в отношении руководителя регионального Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Натальи Жегуновой возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ.

Ее подозревают в присвоении денег. Как установили, в декабре 2020 года Наталья Жегунова, используя служебное положение, присвоила средства, которые были положены сотрудникам в виде премий.

Чиновница задержана. 17 февраля суд должен избрать ей меру пресечения.