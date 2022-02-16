На калининградку переложили газоснабжение целой улицы

Жительница Калининградской области отсудила у окружной администрации полтора миллиона рублей. Причиной иска послужила незаконная врезка муниципальных властей в сети газоснабжения, которые калининградка проложила и обустроила за собственный счет.

Строила для двух домов...

Вера Сизова в 2009 году и представить не могла, какой проблемой для нее обернется мечта о голубом топливе. Тогда Каштановая улица поселка Шоссейное Гурьевского городского округа только начала застраиваться частными жилыми домами. Дети Веры Михайловны были одними из первых, кто построил свои дома в будущем микрорайоне. В скором времени встал вопрос отопления.

- Никакой муниципальной программы газификации на тот момент в поселке не было, - поясняет Вера Сизова. - Однако не так далеко от нашей улицы проходил магистральный газопровод. Поэтому я взяла кредит в банке на пять лет, заключила договор с компанией-подрядчиком, заказала строительство, выполнила все необходимые технические условия. В июле 2010 года работы завершили, установили пункт редуцирования газа (ШРП) и подключили к ветке два моих дома.

Таким образом Вера Михайловна стала собственницей участка газопровода и установленного ШРП. В 2011 году поселок Шоссейное попал в муниципальную программу газификации, и началось самое интересное. В 2014-м подрядчик завершил стройку, и местные власти без согласования с собственницей решили подключить к газу семь домов на Каштановой улице, используя построенный Верой Сизовой газопровод. В результате принадлежащие ей сети и ШРП стали частью общей системы газоснабжения поселка.

Поскольку женщина является собственницей ШРП и участка газопровода, в который врезались подрядчик и власти Гурьевского округа, то и бремя содержания теперь уже социального объекта легло на ее плечи. Вот только объемы, по словам Веры Сизовой, теперь существенно возросли.

- Вы же понимаете, что распределительный пункт с сетями нужно постоянно обслуживать, в среднем на это я тратила по 28 тысяч рублей каждый год, - говорит Вера Михайловна. - Когда это касалось моих домов, я была готова платить, но сейчас нагрузка на сети увеличилась в несколько раз. Между тем новые технические условия, выданные газовщиками администрации, позволяют подключить к построенному мной газорегуляторному пункту более 20 домов. Извините, но я не готова заниматься благотворительностью и компенсировать затраты всех жителей поселка.

Без газа осталась вся улица

И без того непростая ситуация осложнилась тем, что в 2020 году на распределительном пункте вышел из строя насос, из-за чего подачу газа пришлось прекратить. Вере Сизовой как собственнице ШРП выставили счет на 35 тысяч рублей, а также предупредили о возможных дополнительных расходах. Женщина платить отказалась и обратилась в администрацию муниципалитета, однако поддержки там не нашла. Жители домов на всей Каштановой улице остались без газа.

Собственница готова передать принадлежащие ей газовые сети муниципалитету, чтобы избавить себя от бремени их содержания, однако при условии выплаты соответствующей компенсации. По экспертной оценке, стоимость объекта составила 1,484 миллиона рублей.

Конфликт юридический постепенно перешел в личностный. Жители поселка негодовали, многие упрекали Веру Михайловну в корысти. Их можно понять, ведь из-за чужих ошибок люди остались без тепла.

Суд - на стороне истицы

В судебных тяжбах стороны конфликта провели почти два года. Ответчиком по делу выступала администрация Гурьевского городского округа. По информации пресс-службы Калининградского областного суда, представители муниципальной власти аргументировали тем, что при выдаче технических условий Веру Сизову предупредили о перспективной газификации поселка. По действующему на то время законодательству ее согласия на строительство газопровода в поселке не требовалось. Да и в целом она не могла препятствовать подключению иных лиц к объектам газоснабжения.

Однако суд посчитал иначе. Действительно, в тогдашних правилах подключения объекта капитального строительства к инженерным сетям не было требования о согласии основного абонента на подключение к принадлежащим ему сетям газоснабжения и газораспределения при выдаче технических условий на подключение. Но это вовсе не исключает соблюдения прав собственника и гарантий их неприкосновенности, тоже установленных законом. Вера Сизова изначально не желала единолично нести все расходы, связанные с обеспечением газом других жителей поселка. При этом муниципалитет не смог доказать, что ей предлагались альтернативные варианты подключения к голубому топливу.

Не забыли в ходе судебного заседания и про остальных жителей Каштановой улицы, которые оказались заложниками ситуации. Судья отметила, что газификация их домов фактически поставлена в зависимость от действий истицы. Это нарушает права граждан на безопасные условия проживания и бесперебойное газоснабжение. А администрация муниципалитета может содержать построенные сети в порядке за счет бюджета.

В итоге суд полностью поддержал исковые требования Веры Сизовой и обязал администрацию Гурьевского городского округа изъять у истицы принадлежащий ей участок газопровода вместе с ШРП с выплатой компенсации в размере 1,484 миллиона рублей.

Принятое решение позволит вернуть газ в дома жителей Каштановой улицы, а также снимет с Веры Михайловны обязательства по обслуживанию принадлежавшего ей ранее участка сетей. В законную силу решение суда пока не вступило: администрация Гурьевского городского округа намерена подавать апелляцию.

Кстати

Согласно материалам дела, муниципальная программа газификации Шоссейного предусматривала приобретение и строительство ШРП. Однако власти муниципалитета решили пойти более простым путем и врезаться в уже существующую ветку. При этом доказательства о согласовании выполняемых работ с собственницей газораспределительных сетей суду предоставлены не были. Строительство ШРП и участка газопровода по аналогии с объектом Веры Сизовой сейчас стоит 2,5 миллиона рублей.