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16.02.2022 11:04
Рубрика: Происшествия

На строящейся станции метро в Петербурге погиб рабочий

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

В шахте строящейся станции метро "Путиловская" в Санкт-Петербурге погиб рабочий. Он сорвался с восьмиметровой высоты.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на АО "Метрострой Северной столицы", несчастный случай произошел в ходе плановых работ в шахте. Погибший работал проходчиком четвертого разряда.

Организация начала внутреннее расследование, все объекты компании будут проверены на предмет соблюдения техники безопасности. Родным погибшего работодатель обещает оказать необходимую помощь.

В следкоме Петербурга корреспонденту "РГ" сообщили, что по этому факту проводится доследственная проверка.

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