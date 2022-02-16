На строящейся станции метро в Петербурге погиб рабочий

В шахте строящейся станции метро "Путиловская" в Санкт-Петербурге погиб рабочий. Он сорвался с восьмиметровой высоты.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на АО "Метрострой Северной столицы", несчастный случай произошел в ходе плановых работ в шахте. Погибший работал проходчиком четвертого разряда.

Организация начала внутреннее расследование, все объекты компании будут проверены на предмет соблюдения техники безопасности. Родным погибшего работодатель обещает оказать необходимую помощь.

В следкоме Петербурга корреспонденту "РГ" сообщили, что по этому факту проводится доследственная проверка.