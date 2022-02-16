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Текст:   Вера Черенева  (Санкт-Петербург)
12:45 16.02.2022

Названы районы Петербурга с самым дешевым жильем

Цена квадратного метра жилья в Петербурге на вторичном рынке перешагнула через психологическую отметку в 200 тысяч рублей. Но это очень средняя цифра, в отдельных локациях "квадрат" стоит 260 тысяч, в других можно найти и в пределах 130, это следует из исследования агентства "Дарко".

Названы районы Москвы с самыми дорогими новостройками

Так, самые дешевые квартиры можно купить в Петродворцовом районе, средняя цена "квадрата" - 125,1 тысячи рублей. Год назад в этой локации жилье продавалось из расчета 109 тысяч рублей за квадратный метр. К Петродворцовому району относят Петергоф, Стрельну и Ломоносов. Правда, и здесь все неоднородно. В Петергофе рядом со знаменитым дворцово-парковым комплексом с фонтанами цены на жилье выше. Квартиры, которые продаются из расчета 125 тысяч за "квадрат" можно найти в отдалении от достопримечательностей.

Чуть дороже квартиры в Колпинском районе, здесь средняя цена - 127 тысяч рублей за квадратный метр, за год цены выросли на 21,5 тысячи рублей. Здесь тоже ситуация неоднородная. С одной стороны, востребованы квартиры в самом Колпино, особенно вблизи от железнодорожной станции, доехать до центра Петербурга на электричке отсюда можно за 20 минут. С другой стороны, в состав района входят также поселки: Металлострой, Усть-Ижора, Петро-Славянка. Там можно найти жилье и дешевле, чем 127 тысяч рублей за "квадрат".

Из расчета 131,9 тысячи рублей за "квадрат" продается жилье в Кронштадте. Рост за год - 26 тысяч рублей. В Пушкинском районе цена составляет 146,2 тысячи. Здесь ситуация похожа на ту, что сложилась в Петродворцовом районе. В центре Пушкина, особенно вблизи музея-заповедника "Царское Село", цены очень высоки, за 146,2 тысячи можно приобрести "квадрат" вдали от достопримечательностей.

Все вышеуказанные районы считаются пригородными. Там нет метро, люди добираются до центра Петербурга на электричках (за исключением Кронштадта, который расположен на острове) и автобусах.

Непосредственно в границах Петербурга самое дешевое жилье расположено в Красносельском (151,3 тысячи рублей за квадратный метр), Кировском (153,9) и Красногвардейском (161,3) районах.

Фото: Сергей Куксин
Количество построенного жилья в 2021 году побило все рекорды

В Невском районе цена "квадрата" - 164,4 тысячи рублей, во Фрунзенском - 170,7 на Выборгской стороне - 170,5, в Курортном районе - 171,2, в Калининском - 174,5. Из спальных районов самыми дорогими традиционно являются Приморский район (182,6 тысячи рублей) и Московский, где цены достигли 191 тысячи рублей за квадратный метр.

В границах исторического центра самое доступное жилье в Адмиралтейском районе, средняя цена "квадрата" здесь составляет 210 тысяч рублей. Причем, жилье в этой локации за год подорожало очень значительно, в 2021 здесь квартиры продавались из расчета 159 тысяч рублей за квадратный метр. Далее идут Василеостровский (211,8 тысячи рублей) и Центральный (213,1) районы. А самое дорогое жилье на Петроградской стороне, здесь квартиры продают из расчета 260 тысяч рублей за квадратный метр.

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