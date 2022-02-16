Новый авиарейс соединил Санкт-Петербург и Заполярье

Любителям горных лыж станет проще добираться до Хибинских склонов. В аэропорту Хибины 11 февраля совершил посадку первый самолет авиакомпании "Россия", выполняющий рейс по маршруту Санкт-Петербург - Апатиты - Санкт-Петербург. Привлечь еще одного крупного перевозчика удалось в том числе в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве, заключенного между правительством Мурманской области и компанией "ФосАгро".

Находка для горнолыжников

- Это отличная возможность добраться до Кировска, чтобы покататься на горных лыжах, - поделились с журналистами жители Санкт-Петербурга супруги Поповы. - Билеты стоят дешево, плюс бесплатный провоз горных лыж и снаряжения.

Новый авиамаршрут будет действовать пять раз в неделю - по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Свою востребованность он уже доказал: в первые сутки с момента начала продаж было приобретено 1500 билетов по средней стоимости 1700 рублей. По словам официального представителя авиакомпании "Россия" Сергея Старикова, маршрут будут обслуживать самолеты отечественного производства "Сухой Суперджет 100". Ожидается, что в 2022 году этим рейсом будет перевезено около 25 тысяч пассажиров. Эти перспективы подтверждает загрузка первого рейса: в Апатиты самолет прилетел с загрузкой 93 процента, а обратный рейс был загружен на 83 процента. Для регионального кластера это очень большой показатель.

- Новый маршрут удалось запустить благодаря координации усилий многих сторон, - отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виктор Тиховский. - Губернатор региона Андрей Чибис уделял данному вопросу много внимания, проводя переговоры с руководством Аэрофлота, Минтрансом РФ и Росавиацией, предусматривая финансовую поддержку перелетов. Всего планируется осуществить 198 субсидируемых рейсов. Правительство Мурманской области выделило для этой цели более 27 миллионов рублей.

Миллион гостей в год

Популярность горнолыжного отдыха на Кольском полуострове растет. В частности, за зимний сезон 2020/21 года "Большой Вудъявр" в Кировске посетили 245 тысяч гостей. В 2021 году при поддержке Ростуризма, правительства Мурманской области, компании "ФосАгро" горнолыжный курорт "Большой Вудъявр" запустил систему оснежения трасс северного склона горы Айкуайвенчорр протяженностью 3,5 километра. Это масштабный проект, который позволил продлить сезон катания почти до девяти месяцев, с октября по июнь. Система спроектирована таким образом, чтобы "Большой Вудьявр" мог открыть свои склоны для горнолыжников уже с первой половины октября. Для России это будет самым ранним открытием горнолыжного сезона.

В начале текущего горнолыжного сезона на вершине северного склона горы Айкуайвенчорр, в месте соединения двух канатных дорог курорта, открылся панорамный комплекс "Плато", объединивший в себе горное кафе, бар и ресторан на 300 посадочных мест с панорамными видами на горные склоны и расположившийся у их подножия Кировск. Это самый высокогорный ресторан Северо-Запада России.

Полет из Пулково в Хибины занимает один час 50 минут

Благодаря развитию спортивно-туристической инфраструктуры Хибин, в которое компания "ФосАгро" инвестировала более пяти миллиардов рублей, "Большой Вудъявр" становится все популярнее среди любителей активного зимнего отдыха.

- В ближайшее время должен решиться вопрос и с автобусным сообщением из аэропорта Хибины, - отметил координатор проекта ОНФ "Путешествуем по России" Денис Полунчуков. - После обращения Народного фронта к губернатору региона было добавлено несколько маршрутов. Самолеты прилетают практически с полной загрузкой, что говорит о росте пассажиропотока. С развитием инфраструктуры туристический потенциал курорта может вырасти до миллиона гостей в год в ближайшие несколько лет.

Сегодня для развития горнолыжной инфраструктуры Кировска проектируются дополнительные канатные дороги, поскольку имеющейся емкости курорта уже недостаточно. По словам директора "Большого Вудъявра" Антона Ставенко, предполагается построить еще одну канатную дорогу на северном склоне горы Айкуайвенчор и гондольно-канатную дорогу на южном склоне, что позволит значительно увеличить пропускную способность курорта. Потребность в этом уже не вызывает сомнений: в пиковые моменты новогодних праздников на "Большом Вудъявре" одновременно находится пять-шесть тысяч человек в день, это вызывает большие очереди у подъемников. При этом на данный момент комфортное катание возможно, если на склонах находятся 4-4,5 тысячи человек при условии, если открыты все трассы и работают все канатные дороги. Строительство новых канатных дорог позволит увеличить "комфортный" уровень загруженности склонов еще на 1200 человек.

Новый авиарейс между Санкт-Петербургом и аэропортом Хибиныстал настоящим подаркомдля любителей горнолыжного спорта. Фото: Алексей Михайлов

Не хватает в Кировске и средств размещения гостей. Параллельно с развитием канатных дорог разрабатываются планы строительства развлекательного комплекса с аквапарком и новых гостиниц.

- Мы думаем над тем, чтобы увеличить продолжительность работы курорта до 23.00, учитывая, что именно до этого времени у нас действует ресторанный комплекс на горе Айкуайвенчорр, - подчеркнул Антон Ставенко. - Этот проект имеет хорошие перспективы, потому что есть запрос со стороны туристов, поддержка со стороны государства, компании "ФосАгро" и других частных инвесторов.

Занятия для всех

В Кировске ждут не только горнолыжников, но и тех, кто увлечен лыжными гонками. В Кировске действует лыжный комплекс "Тирвас" спорткомплекса "Горняк", который в 2017 году получил сертификат FIS, позволяющий проводить соревнования международного уровня. Сегодня "Тирвас" имеет пять километров освещенных лыжных трасс, современную систему хронометража, удобный административный корпус с комфортными местами для комментатора и хронометражной бригады и 40 модульных домов, 20 из которых - раздевалки, а в остальных 20 размещен ски-сервис для подготовки лыж. На данный момент при поддержке "ФосАгро" здесь проводятся соревнования "Хибинская гонка" и "Хибинская весна". Кировчане надеются, что "Тирвас" со временем станет базой для подготовки российской сборной.

Есть чем заняться в Хибинах и тем гостям, кто далек от спорта. Всеобщее восхищение вызывает "Снежная деревня" - туристический арт-объект, построенный из снега и имеющий площадь два с половиной квадратных километра. Он насчитывает 25 снежных залов, где можно увидеть удивительной красоты снежные композиции и барельефы, ледяные скульптуры и сюжеты на северную тематику.

Прямая речь

Юрий Кузин, глава администрации Кировска:

- За 2021 год Хибины посетили около 245 тысяч туристов - примерно вдвое больше, чем в 2018-2019 годы. При этом номерной фонд гостиниц в Кировске составляет около 600 номеров. Этого недостаточно, особенно в высокий туристический сезон и во время крупных лыжных соревнований. Сейчас мы работаем над восемью проектами создания новых отелей и ведем переговоры с двумя гостиничными сетями.

Сергей Свинин, заместитель директора Кировского филиала АО "Апатит":

- Компания "ФосАгро" реализует целый ряд проектов, призванных диверсифицировать экономику Кировско-Апатитского района. Ключевой из них - развитие горно-туристического кластера и курорта "Большой Вудьявр" в Кировске. Для нас очень важно, что широкая география полетов авиакомпании "Россия" и Группы "Аэрофлот" в целом позволит сделать доступнее туристическую инфраструктуру Кировска для жителей других регионов страны.