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16.02.2022 08:44

Шлем для химиотерапии

Онкоклиника должна иметь самое современное оборудование и препараты
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 35(8683)
Охлаждающий шлем для "химии" - это специальная установка, действительно напоминающая шлем, которая используется во время химиотерапии, чтобы предотвратить или минимизировать выпадение волос.
Олег Хоменко: Степень доверия к врачу формируется уже на первом приеме. Фото: Пресс-служба "Евроонко" Олег Хоменко: Степень доверия к врачу формируется уже на первом приеме. Фото: Пресс-служба "Евроонко"
Олег Хоменко: Степень доверия к врачу формируется уже на первом приеме. Фото: Пресс-служба "Евроонко"

Через установку проходит воздушный поток достаточно низкой температуры, что позволяет снизить кровоток и тем самым значительно уменьшить воздействие высокодозной "химии" на волосяные луковицы. После химиотерапии с применением шлема пациент не лишается волос. То есть повышается качество лечения, увеличивается доверие врачам, и пациент гораздо быстрее восстанавливается. Шлем - лишь один из примеров современного оборудования, однако такого рода технологиями располагает не каждая - даже частная - клиника.

О том, что должно быть в клинике, обеспечивающей качественное и максимально комфортное лечение, рассказал Олег Хоменко, заведующий отделением анестезиологии и реанимации петербургской клиники экспертной онкологии федеральной сети "Евроонко"*.

Пациент с онкодиагнозом, обращаясь за медпомощью в частную клинику, имеет право выбора. Какие критерии свидетельствуют о том, что в медучреждении оказывают качественную помощь?

Олег ХОМЕНКО: Как театр начинается с вешалки, так онкоклиника - с организации. Если учреждение находится в полуподвальном помещении, пациенту долго приходится ждать приема, хотя человек пришел к назначенному времени, это настораживает. А степень доверия формируется уже на первом приеме. Уважающий себя доктор все подробно расспросит, расскажет, что происходит при заболевании, какими методами можно лечить и какие перспективы. Если подход со стороны врача формальный - доверия не жди. Также очень важные факторы: насколько современное оборудование (пациенту это видно во время обследований), насколько быстро выполняются исследования. Скажем, обычно результата биопсии приходится ждать до нескольких недель, у нас же максимальный срок - неделя.

Лечение онкологического заболевания - тяжелое и физически, и психологически. Можно ли сделать его более комфортным для пациента?

Олег ХОМЕНКО: Можно. Пример охлаждающих шлемов для "химии" это подтверждает. Другой пример - купирование осложнений химиотерапии. Не секрет, что они могут быть настолько серьезны, пациенту может быть настолько плохо, что курс приходится прерывать, что снижает качество лечения. В нашей клинике делается все, чтобы этого не произошло. Проводятся различные процедуры (в том числе плазмаферез), помогающие вывести токсины из организма. Также мы имеем возможность сразу подобрать обезболивающую терапию (боли могут возникнуть даже при доброкачественной опухоли, если она сдавливает нервные окончания). Хорошие палаты, заботливый персонал, питание, максимально приближенное к домашнему и с выбором меню, - все это тоже слагаемые качества.

Насколько влияет на качество и безопасность лечения использование самого современного оборудования и препаратов?

Олег ХОМЕНКО: Колоссально! Мы используем не только отличное оборудование, но и оригинальные расходные материалы к нему, что увеличивает точность диагностических и хирургических вмешательств.

И, позиционируя себя как клиника мирового уровня, мы закупаем только оригинальные лекарственные препараты, в том числе для химиотерапии. Имеем возможность заказать их и под конкретного пациента. Клиника "Евроонко" сейчас работает над получением сертификата соответствия JCI - "золотого стандарта", признанного ВОЗ.

Вы - заведующий отделением анестезиологии и реанимации. Можете ли гарантировать, что пациент абсолютно в любой момент получит весь комплекс реанимационных мероприятий?

Олег ХОМЕНКО: Да, причем у нас помещения спланированы так, что операционная и палаты для тяжелых больных находятся на одном этаже. Время, которое потребуется для организации реанимационных мероприятий, исчисляется секундами.

Безопасность пациента - это и качественная диагностика, позволяющая вовремя выявить недуг (или факт, что болезнь вышла из стадии ремиссии) и его пролечить. Могут ли пациенты в дальнейшем наблюдаться у вас, чтобы как можно дольше сохранить здоровье?

Олег ХОМЕНКО: Конечно, и, как правило, пациенты хотят наблюдаться у того же доктора. У нас при выписке пациент получает контакты врачей, может абсолютно в любое время позвонить им, задать вопросы, рассказать о появившихся симптомах. Есть возможность телемедицинских консультаций. Если нужно сделать обследование, то иногородние пациенты могут пройти его и в наших филиалах.

* - услугу оказывает ООО "Тентанда Виа"

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