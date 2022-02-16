Росприроднадзор по СЗФО проверяет информацию о сбросе снега в реку Неву

В Санкт Петербурге с Пироговской набережной рабочие в жилетах сбрасывали грязный снег в Неву. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проверяет данную информацию, сообщили в ведомстве в соцсети.

Появилось и видео, которое сняли жители города. Предположительно, это сотрудники одного из городских предприятий, которые занимаются уборкой улично-дорожной сети. Росприроднадзор направил запрос в комитет по благоустройству Санкт-Петербурга для установления организации, ответственной за уборку данного участка.

После того, как ведомство получит ответ, будет принято процессуальное решение. За нарушение требований к охране водных объектов, а также загрязнение их ледовой поверхности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 300 тысяч рублей.

Между тем, Росприроднадзор проводит проверку и по факту сброса загрязненных талых вод с территории строительной площадки в реку Охта у моста Энергетиков в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.