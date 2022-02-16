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Текст:   Вера Черенева  (Санкт-Петербург)
21:08 16.02.2022

Себестоимость новостроек в Петербурге выросла на 50%

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Затраты на строительство новых домов в Северной столице за год выросли на 50 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтингового центра "Петербургская Недвижимость".

Фото: iStock
Названы районы Петербурга с самым дешевым жильем

Главным фактором, сыгравшим роль в удорожании, стали стройматериалы. По некоторым позициям цены выросли на 250 процентов. Ранее "РГ" сообщала, что сильно подорожали арматура, утеплители, фанера, ДСП-плиты. Также выросли затраты на персонал. Рост себестоимости строительства не смог не сказаться на ценах за "квадрат" в новостройках. В среднем квартиры в возводимых ЖК прибавили в цене 32 процента.

По оценкам экспертов, в 2022 году рост цен продолжится, поскольку факторы, влияющие на увеличение себестоимости жилья, никуда не денутся. Однако темпы роста окажутся не столь значительными. В прошлом году удорожание квадратного метра в новостройках было частично нивелировано условиями льготной ипотеки. После пересмотра правил программы, количество сделок в сегменте новостроек в Петербурге резко сократилось.

Тем не менее прошлый год для строительного рынка в городе оказался очень успешным: застройщики сдали на 48 процентов больше жилья, чем в 2020-м. Но в 2022 году рекордов по сдаче ЖК ждать не приходится. Учитывая снижение спроса и ценовое давление, аналитики считают, что темпы вывода новых объектов на рынок недвижимости могут быть скорректированы в сторону уменьшения.

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