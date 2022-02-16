Уникальную красоту Вологодчины покажут в новом фильме со звездами кино

В Вологде и Великом Устюге будут снимать полнометражный художественный фильм "Рецепт от прабабушки". Съемки новогодней комедии стартуют уже в марте. Как считают в Туристско-информационном центре Вологодской области, это повысит привлекательность региона для путешественников.

Режиссер фильма - заслуженный деятель искусств Владимир Шевельков - большинству зрителей знакомый по роли Никиты Оленева в фильме "Гардемарины, вперед!". Сценарий написал стендап-комик Юрий Касимцев.

По словам генерального продюсера картины Марины Селивановой, это будет красивый фильм о любви, верности, вере в чудо, семье, русской земле и душе.

События картины разворачиваются на Вологодчине. И ее создатели хотят хорошо представить регион, чтобы каждый, кто посмотрит фильм, захотел бы сюда приехать и полюбоваться красотами вологодской земли.

Кстати, в регионе часто снимали художественные фильмы. Например, культовый "Калина красная" Василия Шукшина. Основная съемка проходила в деревне Садовая, в 11 километрах от города Белозерска. Из десяти домов половина была задействована в картине.

А вот часть съемок приключенческого фильма "Достояние республики" Владимира Бычкова состоялась в Кирилловском районе и в Вологде. Режиссер Владимир Бычков, выступая на премьере в кинотеатре Кириллова, сказал тогда: "Объехав 25 монастырей, мы остановились на Кирилло-Белозерском. Нашли прекрасные места, очень своеобразное сочетание старинных архитектурных ансамблей с удивительными по красоте пейзажами. Чисто русскую и очень яркую самобытность северного озерного края".

Сергей Никоненко снял в регионе фильм "Целуются зори" по одноименной повести вологодского писателя Василия Белова. Зрители видят панораму Вологды с высоты птичьего полета - площадь Революции, Набережную VI Армии и бывший городской Дом культуры, улицу Мира и другие известные городские объекты. А в самом начале картины можно полюбоваться пристанью на реке Тимониха. Здесь родная одноименная деревня писателя Василия Белова.

Что касается будущих съемок фильма "Рецепт от прабабушки", то в нем будет занят звездный состав: Народные артисты РФ Михаил Пореченков, Василий Бочкарев, Мария Аронова, заслуженный артист РФ Андрей Федорцов.

Съемки пройдут при поддержке департамента культуры и туризма и Туристско-информационного центра Вологодской области.

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