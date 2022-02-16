В Арктике начали создавать волчьи бригады и медвежьи патрули

Нынешней зимой дикие животные все активнее приближаются к человеческому очагу: встречи с волками, медведями, лосями сегодня стали привычными в Республике Коми и Карелии, в Вологодской, Мурманской и даже Ленинградской областях, где волки держат в страхе Тихвинский район.

Белым медведям ничто не угрожает. Их усыпляют, изучают и возвращают в природу - подальше от людей. Фото: Николай Гернет/РГ

Чем дальше на Север, тем активнее стремятся к людям обитатели лесов. В поселке Соловецкий хозяйничают лоси, а в Архангельске начиная с осени медведи и волки приходят погостить на окраины города. В начале февраля серого хищника начали встречать даже в центре - сообщения о крупном волке, гуляющем на набережной Северной Двины у ресторанов "Пеликан" и "Паратов", поступали в Службу 112 два дня подряд.

- Волк неотступно следовал за нами, пока мы не поднялись по ступенькам наверх возле Северного морского музея, - рассказали диспетчеру архангелогородцы, гулявшие ранним утром с собакой по набережной. - Там были двое молодых людей, мужчины стали фотографировать волка на смартфоны, после чего он ушел в сторону памятника жертвам интервенции.

Но сложнее всего приходится в зимние месяцы жителям Ненецкого автономного округа, где белые медведи все чаще заходят в населенные пункты. Как рассказали "РГ" в Фонде дикой природы России, в прошедшем году в поселки Амдерма и Усть-Кара полярный хищник наведывался более 15 раз, чего не случалось за последнее десятилетие. Полмесяца медведь держал в страхе жителей Усть-Кары, а семью ненецких оленеводов, чум которых находится в районе Амдермы, зверь "взял в заложники" на сутки: до прибытия помощи дикий зверь успел задрать здесь двух ездовых оленей.

Методы защиты власти предлагают разные. Так, в Архангельской области для противостояния хищникам сформированы спецподразделения.

- В Архангельском обособленном подразделении минлеспрома созданы бригады по добыче волков, они действуют на территории охотничьих угодий Приморского района, а также на территории Беломорского заказника, - говорит начальник отдела охраны и использования объектов животного мира ведомства Николай Лукьяненко.

Вместе с тем в населенных пунктах отстрел животных охотниками запрещен. В Архангельске противостоять вторжению хищников может только полиция, куда и необходимо сообщать о появлении волков.

А вот белый медведь - зверь краснокнижный, поэтому в НАО сегодня вынуждены спасать как людей от мишки, так и мишку от людей. Именно по этому принципу строится работа первого медвежьего патруля, созданного в поселке Амдерма в прошлом году при поддержке Фонда дикой природы России.

- Волонтеры оперативно информируют жителей сел о приближении животных, - объясняют в фонде. - Выдворяют непрошеных гостей из населенных пунктов, а также ведут мониторинг - фиксируют место и время появления хищников, их половой и возрастной состав, количество. Информацию передают ученым.

Основной метод - отгон, то есть громкие звуки, ракетницы и яркий свет, снегоходы, которые также помогают напугать зверя. В 2021 году в Амдерме патруль провел более 40 отгонов, в любое время суток и при любой погоде. В итоге встречи людей с белым медведем заканчивались относительно благополучно - без травм. Кстати, патруль спасает и медвежат, оставшихся без мамы. Их подкармливают и отправляют в зоопарки страны. Или же (если медвежата начинают добывать пищу самостоятельно) оставляют в тундре.

Кстати

Причины участившихся встреч человека и хищника - природные аномалии. В Архангельской области всему виной глубокий снег, выпавший нынешней зимой: по мнению охотоведов, в высоких сугробах серым хищникам сложнее двигаться и добывать пищу. Поэтому волки стремятся в населенные пункты, где можно без труда утащить домашнего кота или пса.

Тем временем все больше потенциальных конфликтов с белыми медведями, по словам директора Всемирного фонда дикой природы в России Дмитрия Горшкова, возникает в связи с изменениями климата и ростом антропогенной нагрузки в Заполярье. Кстати, правила поведения человека при встрече с хозяином Арктики теперь зафиксированы в национальных стандартах арктического туризма, которые вступят в силу летом 2022 года. Один из них, под номером шесть, так и называется: "Предотвращение конфликтных ситуаций между туристами и белым медведем". То есть нестандартной такую встречу теперь уже не назовешь - учи матчасть.