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16.02.2022 21:41
Рубрика: Общество

В Новгородской области завершилась реставрация церкви Святой Живоначальной Троицы

Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8684)
В деревне Сопины Боровичского района Новгородской области завершили реставрацию церкви Святой Живоначальной Троицы. Храм, в 1801 году построенный на средства полководца Александра Суворова, в 1935 году был закрыт и разорен, а затем более 80 лет находился в запустении. Но теперь он вновь может собирать прихожан.
Теперь храм - вновь главная достопримечательность Сопинов. Фото: Пресс-служба правительства Новгородской области Теперь храм - вновь главная достопримечательность Сопинов. Фото: Пресс-служба правительства Новгородской области
Теперь храм - вновь главная достопримечательность Сопинов. Фото: Пресс-служба правительства Новгородской области

Сопины входили в состав имения графа Суворова, который был не только гениальным полководцем, но и крупным помещиком, рачительным хозяином. После того как состоялся обряд освящения нового каменного храма с двухъярусной колокольней и крестом на шпиле, полководец практически сразу отправился в свой знаменитый итало-швейцарский поход. Поэтому планировалось, что проводившиеся в последние годы реставрационные работы завершатся к июлю 2021 года, а торжественное открытие обновленного храма будет приурочено к 220-летию последнего победоносного Альпийского (Швейцарского) похода Александра Суворова. Но процесс реставрации затормозили противоэпидемические ограничения.

На страничке деревни Сопины новый облик храма называют "чудом возрождения". Средства на реставрацию выделили предприниматели, входящие в московский "Клуб лидеров". Точная сумма затрат не раскрывается, но работы длились почти пять лет - с 2017 по 2022-й. Теперь местные жители отмечают, что "необходимо решить проблему отопления возрожденного Суворовского храма". А если к нему будет подведена газовая труба, то и для них решение проблемы газификации домов может значительно ускориться.

В Башкирии реконструируют храм XVIII века
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