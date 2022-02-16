В Петербурге зафиксированы сотни травм из-за наледи

Более 77 миллионов рублей составила общая сумма штрафов за несвоевременную уборку от снега и наледи улиц, дворов и кровель зданий Петербурга в зимнем сезоне. Зафиксированы сотни падений, ушибов и даже смертельных исходов, причиной которых стала наледь на тротуарах и во дворах. Однако что дальше? Каковы реальные меры по обеспечению безопасности горожан?

По мнению чиновников, виной всему - обильные снегопады и острая нехватка дворников. По данным, приведенным начальником технического управления жилищного комитета Петербурга Андреем Джалаловым, сейчас в городе работают около семи тысяч дворников и 700 единиц техники, крыши очищают 1500 кровельщиков. Однако для покрытия потребностей города дополнительно нужны еще пять тысяч дворников и не менее тысячи единиц техники. А для того, чтобы убирать снег с крыш согласно нормативам, - примерно 9,5 тысячи кровельщиков.

Поэтому до сих пор город продолжает оставаться опасным для своих жителей и гостей. Можно ли надеяться, что в ближайший месяц порядка на улицах и во дворах станет больше, а пострадавших меньше? Сейчас в жилищном комитете планируют перевести районные жилищные агентства в бюджетные учреждения с тем, чтобы они отвечали за уборку земель общего пользования целиком, отказавшись от "лоскутного одеяла ведомственной принадлежности". Для новых организаций расширят штат и докупят недостающую технику, в будущем сезоне планируют привлекать для очистки крыш иногородних специалистов, в том числе промышленных альпинистов. Однако, это все планы и идеи.

По мнению члена правления Ассоциации ЖСК и ТСЖ Сергея Зенкевича, ситуацию могли бы спасти новые технологии. Например, установка в кровле и водосточных трубах многоквартирных домов греющих кабелей, организация водоотведения прямо из водосточных труб в городскую канализацию. В эксперименте по установке подобных кабелей в Петербурге уже участвовало около 180 зданий и сооружений. Но экономического анализа по итогам нововведения никто не проводил. И это не говоря о том, что по существующему законодательству система может быть установлена только с согласия всех собственников недвижимости каждого конкретного дома. Готовы ли они платить за то, чтобы с их крыши не падал лед на мимо идущих прохожих, - большой вопрос.

Кроме того, и городская система водоотведения пока не готова к таким объемам талых вод. Для этого нужна реконструкция всей сети, а с учетом необходимости обустройства стока талых вод под тротуарами - еще и массивная городская программа благоустройства. В итоге, город имеет сумму проблем, которые с сожалением фиксируются, но никак не решаются, а вскоре и вовсе забываются - до будущей снежной зимы.

Для покрытия потребностей города дополнительно нужны еще пять тысяч дворников и не менее тысячи единиц техники, примерно 9,5 тысячи кровельщиков

Мнение

Наталья Николаева, председатель ТСЖ "Добролюбова, 19":

- Чиновники зря ссылаются на погоду, когда пытаются оправдать случившийся нынче форс-мажор. В этом году снега в Петербурге выпало примерно вполовину меньше, чем зимой 2010-2011 годов. Тогда мы впервые вошли в управление домом через ТСЖ. В борьбе с наледью альпинисты изрешетили ледорубами весь карнизный свес, поэтому наш чердак с тазиками, полиэтиленом и жестяными листами для отвода воды был какое-то время больше похож на банное отделение с паром и конденсатом. Пришлось купить тепловизор, с помощью которого обнаружили источники поступления тепла на чердак. Все средства дома брошены на восстановление температурно-влажностного режима (ТВР). Тогда мы многое что сделали, и теперь наледь у нас образуется исключительно при перепаде температуры на ноль, когда южные стороны нагреваются солнцем.

Мне кажется, самым действенным способом борьбы с сосульками является восстановление ТВР на каждом доме. Массовые адресные программы тут не помогут, т.к. каждый дом со своими особенностями, все зависит от количества источников поступления тепла, они везде разные. Кроме того, нужно вернуть дворницкие. Если там вместо нынешней коммерции хранить лопаты с песком и солью, то жители домов охотно выйдут на помощь дворникам. Например, в нашем доме после снегопада мы с соседями регулярно устраиваем субботники в помощь нашему дворнику. В шутку мы назвали нашу группу выходного дня "Кислородная лопата", т.к. после часа с лопатой на морозе кровь насыщается кислородом и ощущается резкий прилив сил. Так что очередного снегопада мы ждем с удовольствием.

Кстати

Что делать ваше жилье затопило, потому что уборщики случайно пробили крышу над вашей головой? Необходимо обратиться в управляющую организацию, чтобы та провела обследование и составила акт с указанием объема ущерба. Если в течение суток УК (ТСЖ, ЖСК) не устранила причины протечки, то надо обратиться в администрацию района и Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Следы протечек в квартире устраняются после полной просушки помещения.

В случае получения травм от наледи, кроме вызова скорой помощи нужно звонить на телефоны горячей линии администрации района или жилищного комитета. Обязанность специалистов - жилкома проверить информацию на месте происшествия и передать ее ГЖИ, которая имеет право проводить внеплановые проверки и штрафовать нарушителей.

Для компенсации вреда здоровью или имуществу необходимо обращаться в суд.