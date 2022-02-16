В Поморье осудили тренера, бившего детей палкой за плохие результаты

В Архангельской области осудили детского тренера, который за несданный норматив наносил подопечным удары метровой деревянной палкой. Об этом сообщает пресс-служба Архангельского областного суда.

Преступления совершены в 2018-2019 годах. Пострадавшими по делу признаны десять детей. На момент совершения преступлений им было от восьми до 11 лет. Мальчики и девочки тренировались в этой спортивной секции шесть дней в неделю с дошкольного возраста. Согласно показаниям родителей, о том, что не сдавшему норматив положены удары палкой, тренер сообщал на собраниях. А одному из родителей он пояснил, что это "воспитательный процесс":

- Система ударов стала предметом изучения следователей после того, как тренер увеличил их количество. От одного-двух до числа, равного числу невыполненных упражнений. Поскольку дети должны были показывать растущие результаты, то сдача нормативов перерастала в экзекуцию - 30 и даже 38 ударов. Один из мальчиков после таких "занятий" с трудом дошел до дома. Другой вспоминал, что едва мог сидеть на занятиях в школе. Удары приходились на ягодицы, - сообщили в ведомстве.

Один из воспитанников ходил на тренировки с травмами, в итоге ему пришлось сделать перерыв на лечение. А по возвращении он никак не мог справиться с нормативами, вновь и вновь получая удары.

Как рассказала пресс-секретарь областного суда Ксения Соловьева, часть детей фотографировала последствия ударов - кровоподтеки, синяки. Кто-то обрабатывал травмы сам, кому-то помогала мама. Дети просили родителей не вмешиваться. О том, что на тренировке сын получил 38 ударов, одна из мам узнала лишь во время допроса. При этом часть родителей и по сей день защищает тренера - до недавнего времени он продолжал работу с детьми.

С учетом возраста, состояния здоровья, многочисленных наград и наличия на иждивении малолетних детей суд назначил тренеру наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно. Он также лишен права заниматься деятельностью по организации и проведению тренировочного процесса по боевым искусствам, физкультурных и спортивных мероприятий с несовершеннолетними на один год.

В пользу детей в счет компенсации морального вреда суд взыскал полмиллиона рублей - по 50 тысяч каждому потерпевшему. Приговор вступил в законную силу.