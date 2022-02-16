В СПбГАСУ создают идеи для инновационного развития городов Крайнего Севера

Подходы к освоению Арктики переживают трансформацию. Если раньше считалось, что города за полярным кругом должны быть такими же, как в средней полосе, только стены у домов нужно сделать потолще, то сейчас такой подход признан устаревшим. О том, какими могут стать населенные пункты на Крайнем Севере, рассказал "РГ" заведующий кафедрой архитектурного проектирования архитектурного факультета СПбГАСУ Федор Перов.

Федор Викторович, в чем особенность арктических городов?

Федор Перов: В северных широтах должен применяться совсем другой подход к проектированию как жилых зданий, так и всей городской среды. Экстремальные условия Арктики неблагоприятны для жизни людей. Например, помимо низких температур, нужно учитывать вопросы снегонакопления. Если просто построить дом или жилой квартал как в Петербурге, то в первую же зиму жильцы столкнутся с ситуацией, когда первые этажи окажутся под снегом и им придется буквально откапывать свои дома. Возникает необходимость создания защищенных многофункциональных жилых комплексов, включающих, помимо жилища, современные учреждения обслуживания и отдыха.

Жители Севера часто страдают от проблем с монохромным окружением, когда днем глаза буквально слепит от белизны снега. А в полярную ночь возникает депрессивное состояние из-за непроходящей темноты. Поэтому большое внимание должно уделяться колористике архитектуры, освещенности, фасадам зданий, чтобы они были яркими, красочными, не говоря об особенностях прокладки инженерных сетей, использовании особых материалов в строительстве.

В годы СССР в зоне Арктики была создана развитая система расселения, построены десятки городов. Этими проблемами занимались специализированные проектные институты, проводилось много фундаментальных научных исследований. За прошедшие десятилетия произошли значительные изменения. Это касается и стратегии освоения Арктики, и экономической модели развития. Яркий пример - Воркута. В 80-е годы прошлого века это был экономически процветающий город: построен интересный исторический центр, застроенный "сталинками", продумана социальная инфраструктура. Но сам город был ориентирован под монофункцию - добычу угля.

Трагедия Воркуты в том, что себестоимость угля, который здесь добывается, оказалась слишком высока. В годы СССР на этот фактор внимания не обращали, но сейчас там закрыто большинство шахт, а население стремительно сокращается.

С другой стороны, есть процветающие северные города, например Салехард или Новый Уренгой. Их население, наоборот, растет, строятся новые жилые комплексы, объекты социальной инфраструктуры. Но мы понимаем: если спрос на углеводороды снизится, в этих городах тоже могут начаться проблемы, аналогичные тем, что есть в Воркуте.

Понятно, что в Салехарде или в Новом Уренгое не обойтись без архитекторов - там идет жилое строительство. Но зачем архитекторы нужны Воркуте, где нет новых домов?

Федор Перов: Север и Арктика от нас не уйдут. Эта гигантская территория должна осваиваться не только как источник ископаемых ресурсов, поэтому нужно думать, как использовать созданную инфраструктуру в перспективе. У нас, на кафедре архитектурного проектирования СПбГАСУ, реализуются две темы по населенным пунктам на территориях Крайнего Севера: "Воркута - комфортный город Севера" и "Салехард - столица Арктики". Подходы к этим городам, безусловно, разные. Например, в Воркуте сейчас реализуется уникальная концепция управляемого сжатия: когда в доме остается всего несколько жильцов, людей переселяют в другое здание, а опустевший дом отключают от коммуникаций. Да, нового строительства Воркуте ждать не стоит, однако важно уделять внимание тому жилому фонду, который остается.

В основном Воркута застроена "хрущевками", их можно модернизировать, превратить в комфортное жилье. Город должен стать привлекательным, современным, отвечающим новейшим стандартам качества жизни, но со значительно меньшим населением.

А в Салехарде главная проблема - создание качественной городской среды, когда все нужное вроде бы есть, а комфорта не хватает. Почему Санкт-Петербург так восхищает? Потому что изначально здесь не только строились красивые здания, но и создавались архитектурные ансамбли и общественные пространства. А там этого нет. Значит, архитектурную среду надо создавать. В СПбГАСУ разрабатываются концепции преодоления монофункциональности экономического развития городов Арктики. Например, тема арктического туризма. В Норвегии, Канаде север посещают сотни тысяч туристов. Россия, обладая невероятными ресурсами развития арктического туризма, практически их не использует. В арктических городах есть возможность и необходимость формирования туристической инфраструктуры. К слову, арктический туризм - это третья тема, на которой специализируются наши студенты.

Есть ли у студентов интерес к теме Арктики?

Федор Перов: Да, колоссальный. Недавно мы в магистратуре попросили наших студентов определиться со специализацией. Из 100 магистрантов около 10 человек выбрали в качестве темы дипломной работы Петербург, еще 15 учащихся - Милан, а остальные захотели заниматься городами Арктики. Признаться, это меня самого удивило, ведь в Милан мы даже планируем выехать, когда закончится пандемия. На темы архитектуры северных городов записались также студенты из Марокко. Правда, их я переубедил - для них это очень сложная и незнакомая тема. Ребят, безусловно, манит арктическая романтика.

Кем могут работать выпускники, специализировавшиеся на Арктике?

Федор Перов: Многие из тех, кто изучает северные города, сами родом из этих мест. Получив диплом и необходимые компетенции, они возвращаются домой работать над развитием северных городов, чтобы сделать территории своего проживания привлекательными, современными, комфортными. Есть возможности приложить свои творческие способности и для выпускников, которые остаются в Петербурге. Здесь расположены головные офисы компаний, ведущих жилищное и промышленное строительство в арктической зоне. Чтобы работать по тематике Арктики и Крайнего Севера, необходимо понимать особенности строительства в условиях вечной мерзлоты, знать, какое оборудование использовать, какие материалы применять.

Очевидно, что территории Крайнего Севера будут развиваться. Они очень востребованы, поэтому специалисты, знакомые со спецификой заполярных широт, необходимы сейчас как частным компаниям, так и госсектору.