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16.02.2022 15:29
Рубрика: Происшествия

Донская полиция сняла ролики о видах мошенничества по телефону

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области МВД разместило в интернете необычное видео - игровые мини-сюжеты о том, как не попасться на удочку кибер-мошенников. В них рассказывается о самых распространенных способах обмана людей по телефону.

Фото: GettyImages
Личный опыт: Как бабушку пытались обмануть мошенники и что из этого вышло

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в "сериале" снималась старший лейтенант внутренней службы полиции Екатерина Зайцева, сыгравшая девушку, которую не так-то легко провести. С учетом имени главной героини авторы роликов назвали их "Катю не обманешь!". Их можно увидеть не только на сайте министерства внутренних дел региона, но и в соцсетях. Видео стремительно набирает популярность у пользователей интернета. Еще бы - на месте Кати может оказаться практически каждый. Полицейские новости пестрят сообщениями о том, как разновозрастные жители различных городов области переводят свои кровные мошенникам, причем, подчас суммы просто астрономические.

Один из самых популярных у обманщиков способов раскрутить абонента на деньги - представиться ему сотрудником правоохранительных структур и попросить помощи якобы в задержании реальных преступников. Для этого нужно пойти в банк и перевести деньги на предложенный "оперативником" счет. На удивление, многие попадаются на эту удочку. Но не Катя. Еще один персонаж криминальных сюжетов - ведущая Елена Ветрова, которая объясняет зрителю, что будет, если человек послушает лжеполицейского. Героиня вступает в диалог со злоумышленниками, и разбирает то, что ей говорят.

- Ролики сняты о самых распространенных видах киберпреступлений, хотя, надо отметить, мошенники очень изобретательны и постоянно придумывают что-то новое, - рассказывает реальная Катя. - Например, вам может позвонить липовый брокер, пообещать кучу денег взамен сравнительно небольшой суммы, которую должны перечислить вы. Тот, кто поверил, теряет свои деньги.

Мораль сюжетов - не паниковать, если вам сообщают, что вы взяли кредит, что у вас в данную минуту мошенники списывают со счета средства, включить голову, положить трубку и самому набрать реальный номер банка или правоохранительных органов. Важный совет ведущей - не сообщать никому свои личные данные, номер банковской карты, реквизиты и не переходить по ссылке на сайт, которую сообщил звонивший.

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой "счета в ЦБ"
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