Издан уникальный альбом крымских пейзажей

Крымское отделение Союза художников России (СХР) выпустило альбом "Крымский пейзаж в творчестве художников разных эпох". Издание стало первым в своем роде в постсоветской истории полуострова. Альбом составили произведения классиков и современны художников начиная с XIX столетия до наших дней.

Один из составителей альбома, его художественный редактор, глава крымского отделения СХР Василий Жерибор, полушутя, говорит, что сбор материала для издания занял "лет тридцать и полгода".

- За многие годы моей работы в разных издательствах Москвы, Харькова, Днепропетровска у меня архивировался материал, - рассказывает он. - В 90-е годы я проводил съемки художественных работ в музеях, снимал работы современных крымских художников - у меня, например, богатый архив репродукций работ Валентины Цветковой, Петра Столяренко, Валентина Бернадского. Мы старались максимально показать пейзажи художников, которые работали на нашей благодатной земле, их видение и понимание Крыма. Хотели, кстати, представить репродукции работ Ивана Айвазовского. Для этого трижды обращались в Феодосийскую картинную галерею с просьбой либо предоставить нам их, либо позволить на определенных условиях снять необходимые для издания работы. Но, увы, наши письма остались без ответа.

Вместе с тем, Жерибор выразил большую благодарность Симферопольскому и Севастопольскому художественным музеям за материалы, предоставленные для издания. По его словам, широка и пейзажная география вошедших в альбом работ.

- Он стал своеобразным художественным атласом полуострова, - говорит Василий Иванович. - В представленных работах - южный берег, Севастополь, Тарханкут, Керчь, Феодосия, Судак, Бахчисарай, Евпатория.

Издание вышло на средства ныне здравствующих авторов из Крыма, членов Союза художников России.

- Работы для альбома редакционная коллегия отбирала весьма тщательно, - заверяет вошедший в нее Жерибор. - Что касается живых авторов, чьи работы вошли в издание, то это исключительно члены Союза художников России, профессиональные художники, которы получили образование и всю жизнь посвятили искусству.

Жерибор отметил, что намерен передать альбомы как минимум в Крымскую республиканскую

универсальную научную библиотеку имени Ивана Франко и научную библиотеку Центрального музея Тавриды "Таврика".

- Это наша святая обязанность, - заключил он.

Компетентно

Светлана Глазунова, заместитель директора Симферопольского художественного музея, искусствовед:

- Восторг перед красотой крымского пейзажа, впервые выраженный в российской академической живописи XIX века, продолжает жить в творчестве живописцев и графиков Крыма. Пленерная живопись эпохи европейского и российского импрессионизма создала традицию натурного пейзажа с новым видением композиции, формы и колорита, и она продолжена в современном искусстве полуострова. Поиски ответов на загадки бытия, выраженные в пейзажных образах, особое одухотворение крымской земли, столь характерные для русского искусства первых десятилетий XX века, нашли свое продолжение в творчестве многих мастеров современности. Крымский художественный горизонт широк, здесь есть место традиции и открытиям.