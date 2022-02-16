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16.02.2022 14:14
Рубрика: Происшествия

На Кубани представители власти за 2021 год скрыли 109 млн рублей доходов

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Краснодарском крае в 2021 году более 880 должностных лиц скрыли от государства доходы общим размером 109 миллионов рублей. Такие данные были представлены на отчетном заседании коллегии прокуратуры Кубани, которое провел глава надзорного ведомства региона Сергей Табельский.

Фото: Государственная дума РФ
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По информации прокуратуры, по результатам прошлого года представители власти умолчали в декларациях о 114 земельных участках площадью 729 гектаров, не указали 119 объектов недвижимости, 82 транспортных средства и финансовых обязательств на сумму более 50,2 миллиона рублей.

"В ходе борьбы с коррупцией было выявлено 7,7 тысячи нарушений, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Свыше 2700 лиц понесли дисциплинарную и административную ответственность. Тридцать представителей власти, не желавших соблюдать антикоррупционные стандарты, лишились своих постов в связи с утратой доверия".

В отношении коррупционеров в следственные органы за минувший направлено 83 материала для возбуждения уголовных дел. В судебном порядке инициировано возмещение 130,6 миллиона рублей, полученных в результате незаконного обогащения.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Сведения о доходах чиновников Борьба с коррупцией

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