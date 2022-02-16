В Крыму создадут туристический гид-приложение для инвалидов

Ежегодно аэропорт Симферополя принимает 30 тысяч маломобильных граждан, из них 15 тысяч передвигаются на колясках. Одни приезжают на оздоровление и реабилитацию в санатории, другие в качестве туристов. Вместе с тем на полуострове инклюзивный туризм только начинает развиваться. 150 номеров в гостиницах и отелях адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), не все туробъекты, кафе и рестораны готовы принимать таких гостей, нет специальных турпродуктов. Инициаторы проекта Inva.Tour считают, что создавать условия для комфортного путешествия людям с ОВЗ надо комплексно: начиная со спецтранспорта и заканчивая разработкой приложения. И уже многое сделано в этом направлении, поэтому предприятие "Мобильные люди" признано лучшим среди организаций социального предпринимательства в сфере соцтуризма.

Для комфортного путешествия людей с ОВЗ необходимы доступные по цене и условиям отели и гостиницы. Фото: Из личного архива Татьяны Маркиновой

Генеральный директор предприятия, руководитель проекта Inva.Taxi, Inva.Tour Александра Жукова переехала в Евпаторию из Москвы пять лет назад, у ее старшей дочки диагноз ДЦП, девочка передвигается на коляске. Так что о проблемах, с которыми сталкиваются маломобильные граждане, Александра знает не понаслышке.

- В Крыму хорошая база для реабилитации людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Но они лишены возможности передвигаться безопасно и с комфортом. Легального рынка оказания транспортных услуг маломобильным здесь нет. Есть частники, которые работают незаконно, сами переоборудовали машины и готовы перевозить инвалидов, но о безопасности в этих случаях сложно говорить, - отмечает Александра.

В марте 2020 года предприятие заключило договор лизинга на поставку трех новых машин, оборудованных специальными пандусами. Услуги Inva.Taxi стали востребованными.

- В каждом городе есть социальное такси, но заказать его можно только для поездки в больницу, МФЦ и другие госучреждения. А людям хочется жить полноценной жизнью, - говорит Александра.

Как оказалось, для многих горожан выбраться из квартиры - большая проблема. В основном дома не оборудованы лифтами и пандусами. Предприятие приобрело легкие раскладные пандусы длиной 3,6 метра, которые устанавливают на лестничный пролет, их также можно использовать во время экскурсий, чтобы люди с ОВЗ могли попасть в неприспособленные для них здания.

Появились запросы на экскурсионные туры по Крыму. В прошлом году был куплен специальный автобус с электрическим подъемником, в него помещаются шесть колясок и восемь сопровождающих. Сотрудники предприятия разработали туристические маршруты, предварительно объездив все крымские достопримечательности, чтобы проверить их доступность для людей с инвалидностью. Сопровождают группы гиды с ОВЗ. Так родился проект Inva.Tour.

На полуострове люди с ОВЗ могут заниматься не только познавательным туризмом, но даже экстремальным: погрузиться с аквалангом на Тарханкуте, полетать на параплане. Все больше частных туристических объектов принимает особых гостей. Так, на мидийно-устричной ферме в Новоозерном установили пандусы и адаптировали туалеты для людей с ОВЗ.

Александра Жукова считает, что развитие инклюзивного туризма невозможно без комплексного подхода, без учета всех составляющих: спецтранспорта, встречающего гостей в аэропорту и на вокзале, адаптированного номерного фонда, оборудованных пляжей, продуманных экскурсий без барьеров.

Она отмечает, что в Крыму очень мало пляжей с дорожками, поручнями, специальными колясками, в которых можно погрузиться в море. В планах - взять в аренду пляж и оборудовать его всем необходимым для комфортного пребывания людей с инвалидностью, построить для туристов с ОВЗ гостиницу, а также создать приложение "Инватуризм": нанести на карту все объекты, доступные колясочникам и глухонемым. Подобные сервисы уже существуют в Европе.

А пока особые гости уезжают из Крыма с разными эмоциями. Своими впечатлениями с "РГ" поделилась журналист, писатель из Кузбасса Татьяна Маркинова. В Крыму она побывала три раза и хочет приехать еще.

- В 2017 году я отдыхала в Севастополе, тогда впервые увидела автобусы с пандусами. В моем родном городе такого нет. Водители очень внимательны, помогают заехать, помогают выйти, - рассказывает Татьяна.

Понравились писательнице города Саки и Евпатория, она считает их удобными для людей на колясках.

- Мне очень хотелось побывать в Малом Иерусалиме и Караимских кенассах. Там тоже все оказалось доступно для людей с ОВЗ, сказочно красиво! Путь от Малого Иерусалима до дельфинария мы прошли пешком. И я опять была удивлена и обрадована, что это расстояние удалось преодолеть без преград, - рассказывает Татьяна.

В Бахчисарае она посетила Ханский дворец, Свято-Успенский монастырь, парк миниатюр: проблем с доступностью объектов не возникло. В Ялте погуляла по набережной, а вот в Ливадийском дворце не удалось подняться на второй этаж.

Среди сложностей, с которыми пришлось столкнуться во время путешествия, журналист отметила высокие бордюры на пешеходных переходах, а также неудобные подземные переходы.

- Хотелось бы побольше недорогих гостиниц с доступной средой, потому что чаще всего приходится искать жилье в частном секторе подешевле, ведь отели и гостиницы довольно дорогие, - говорит Татьяна.

Кстати

Как следует из справочника по доступному туризму в РК, подготовленному Минкурортов РК совместно с общественными организациями инвалидов, Южный берег Крыма из-за особенностей рельефа и туристической специфики наименее приспособлен для маломобильных туристов. Ялта и Алушта не специализируются на лечении и реабилитации людей с поражениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, поэтому здесь практически отсутствует соответствующая инфраструктура. Но некоторые объекты показа готовы к приему особых гостей. В Никитском ботаническом саду разработан туристический маршрут для колясочников. Частично адаптированы для людей с инвалидностью Воронцовский, Массандровский и Ливадийский дворцы, Дом-музей Чехова, Поляна сказок.

В Бахчисарае и Бахчисарайском районе практически отсутствует инфраструктура для людей с ОВЗ. Для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата частично доступен двор Ханского дворца, можно прогуляться по ровным улочкам в центре города.

В Керчи, Судаке, Феодосии практически нет санаториев, специализирующихся на заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Поэтому туристических объектов, адаптированных для людей с ОВЗ здесь мало.

Лучшей по количеству туристических объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями, признана Евпатория. Город расположен на равнине, здесь много парков, прогулки по туристическому маршруту "Малый Иерусалим" не вызовут никаких сложностей.