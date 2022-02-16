В Ростове на суде выступили свидетели геноцида в 1943 году

В Ростове-на-Дону прошло второе заседание судебного процесса по делу о признании геноцида в отношении мирного населения региона в годы Великой Отечественной войны. Поводом послужили новые факты преступлений против человечества, совершенные немецкими карателями и их пособниками на донской земле. По уточненным данным, с ноября 1941 по февраль 1943 года погибло не менее 126 тысяч мирных граждан и военнопленных красноармейцев.

Юридическая оценка зверств немецких оккупантов и их союзников из числа воинских контингентов Венгрии, Румынии, Италии и Словакии привлекает большое внимание общественности. К зданию суда пришли не только участники процесса, но и активисты поисковых отрядов, краеведы и неравнодушные жители города.

Дело, которое рассматривается в Ростовском областном суде, можно смело назвать историческим. В ходе открытого судебного процесса представлены многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы.

Гражданский иск подготовил прокурор региона Роман Прасков. Прокуратурой, ФСБ и Следственным комитетом России в сотрудничестве с учеными и поисковиками изучено более 252 тысяч документов, справок, показаний свидетелей, карт местности и фотографий. Полученные данные позволили установить ранее неизвестные места массовых казней, совершенных немецкими и румынскими военными в городе Сальске и Миллеровском районе.

- В районе кирпичного карьера города Сальска зондеркомандой с 31 июля 1942 по 23 января 1943 года замучены и убиты около 3500 человек. Ежедневно сюда на машинах привозили группы граждан до 100 и более человек, здесь их расстреливали и сбрасывали в котлован. Таких котлованов, наполненных трупами расстрелянных, насчитывается до 30, - сообщил Роман Прасков.

Останки расстрелянных обнаружили не только в карьерах у кирпичного завода, но и в четырех силосных ямах бывшего колхоза "Веселый". Убийства женщин, детей, стариков и военнопленных зафиксированы в Новошахтинске, Таганроге, Азове, Шахтах и других населенных пунктах. Более всего от зверств фашистского режима пострадало население Ростова-на-Дону. Здесь за 205 дней оккупации было убито, умерло от голода и болезней, вывезено в концлагеря Германии свыше 70 тысяч ростовчан.

В местах казней населения криминалистами и поисковиками обнаружено большое количество гильз от винтовок производства Чехословакии и Германии, пистолетов парабеллум и автоматов MP-40. Всего проведены 82 криминалистические экспертизы.

- Когда началась война, мне было 15 лет, я носила фамилию Щербакова. В первую оккупацию 1941 года, которая продолжалась восемь дней, я видела, как немцы убивали раненых красноармейцев. За помощь раненым застрелили комсомолку Тоню Кравченко. Пятеро ребят 11 - 13 лет из школы № 35 помогали раненым и прятали их на чердаке. После того как кто-то доложил об этом фашистам, школьников построили в шеренгу и под угрозой смерти потребовали признаться, кто помогал раненым. Мальчики вышли вперед, и их расстреляли, - рассказала свидетель 96-летняя Клавдия Сисюкина. Она сама ради спасения семьи добровольно пришла на пункт депортации населения в Германию, и ее увезли в концлагерь Дахау, откуда в 1945 году освободили американские войска.

Из-за преклонного возраста в суд для дачи показаний не смогли явиться жительницы города Миллерово - Нонна Бавыкина и Татьяна Новак. Потомки жертв нацистского режима согласились дать показания в режиме видеоконференции. Свидетельства обеих женщин похожи в своей простоте и от этого кажутся еще страшнее.

"В один из дней оккупации к нам домой пришли фашисты, которые забрали дедушку и бабушку… Бабушку расстреляли, дедушку удалось спасти", - рассказывает Нонна Васильевна.

"Домой пришли какие-то люди, позвали тетю якобы на собрание, с него она не вернулась", - говорит Татьяна Николаевна.

Это - две из тысяч историй, происходивших на территории Ростовской области в дни оккупации. Во время поисковых работ прошлым летом впервые стало известно о расстреле карателями 72 пионеров на территории Грузиновского сельсовета Морозовского района. Перед смертью сопровождавший детей вожатый пытался успокоить ребят и раздал им сохранившийся у него хлеб. На этом же месте были убиты 157 беженцев из Сталинградской области. Документ датирован 24 марта 1943 года. Поисковиками и криминалистами в городе Миллерово извлечены останки 266 женщин и детей со следами огнестрельных ранений.

Необходимо отметить, что правоохранительные органы СССР делали все возможное, чтобы военные преступники не ушли от возмездия. В 1963 году при расследовании установлено: массовым истреблением людей в Сальске занимались каратели из оперативной группы ЕК-12 SD. Они входили в состав подразделения Einsatzkommando-12. Командные должности в группе занимали немцы, а вот рядовыми палачами были предатели из бывших красноармейцев и местных жителей.

В апреле 1942 года оперативную группу D возглавлял оберфюрер СС Вальтер Биркамп. Под его руководством каратели совершали зверства не только в Краснодарском крае и Ростовской области, но и на Северном Кавказе: в Пятигорске, Кисловодске, Черкесске и Ставрополе. 15 мая 1945 года, страшась расплаты за совершенные преступления, Биркамп свел счеты с жизнью. А вот бывшему карателю из "Кавказской роты" и кавалеристу казачьей сотни "Варяг" Ивану Гвоздецкому не удалось уйти от правосудия. Плененный американцами в мае 1945 года полицай скрыл свое участие в карательных акциях, но в 70-е годы был изобличен и казнен.

В Миллерово злодеяниями отметились военнослужащие группы ГПФ-21, о существовании которой было известно еще в годы Великой Отечественной войны. В рассекреченных ФСБ документах описываются действия садистов, публиковать материалы нельзя по этическим соображениям.

О деятельности карателей поведал житель украинского города Ромны Александр Юхновский, он же Алекс Лютый. Арестованный в 1975 году, он рассказал о том, как предатели Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко внедрялись в подпольные организации, а после ареста подпольщиков мучили их. В 1977 году Алекс Лютый был приговорен к высшей мере наказания. Леонид Лурга был найден в Южкузбасслаге МВД СССР, где под фамилией Орехов отбывал наказание за подделку документов. О судьбе Аркадия Сидоренко ничего не сообщается.

- Прокуратурой Ростовской области отмечено, что некоторой части военных преступников удалось избежать наказания, но судебный процесс поможет восстановить историческую справедливость, - сказала судья Елена Славгородская.

Следующее судебное заседание назначено на 17 февраля 2022 года.

Кстати

Первый в России судебный процесс о признании факта геноцида народов Советского Союза нацистами в годы Великой Отечественной войны состоялся в октябре 2020 года в Новгородской области. Солецкий районный суд рассматривал дело об убийстве оккупантами 2500 человек в деревне Жестяная Горка.