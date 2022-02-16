В Севастополе на стрелявшего из автомата школьника завели дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении школьника, который стрелял из охолощенного автомата Калашникова на спортивной площадке во дворе многоэтажки. Подростка подозревают в хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Инцидент произошел 1 января на улице Тараса Шевченко. 17-летний парень в маске на лице пришел на спортплощадку с автоматом и выпустил из него несколько очередей. Видеозапись стрельбы несовершеннолетний в тот же день опубликовал на своей странице в соцсети.

Как сообщили в пресс-службе СК по Республике Крым и городу Севастополю, подросток произвел не менее десяти выстрелов, чем грубо нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к обществу. Следствие даст правовую оценку действиям всех участников происшествия.

По данным МВД, охолощенный автомат принадлежал отцу стрелявшего. Оружие и патроны были изъяты и направлены на баллистическую экспертизу.

В прокуратуре Севастополя начали проверку в семье подростка, а также в школе, где он учился, и в органах системы профилактики.