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16.02.2022 15:34
Рубрика: Общество

Впервые в игорной зоне "Красная Поляна" состоится масштабное шоу Birds

Текст: Олег Сергеев (Краснодарский край)
С 5 по 7 марта абсолютно все гости игорной зоны "Красная Поляна" впервые смогут увидеть масштабное шоу Birds бесплатно. Критики называют это арт-представление "фантазиями на грани реальности". Совершенно удивительное шоу Birds, 354 Restaurant Group пройдет на главной сцене "Казино Сочи".
Фото: Алексей Тютлин Фото: Алексей Тютлин
Фото: Алексей Тютлин

Шоу Birds состоится в Сочи впервые. Однако уже предсказуемо, что это представление войдет в историю как одно из самых грандиозных. Команда Birds создает глобальные проекты с многомиллионными инвестициями и объединяет разные жанры - от театральных зарисовок актеров ведущих театров Москвы до гастрономических спектаклей, чтобы создать принципиально новый формат отдыха.

Фото: Алексей Тютлин
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"Мы очень рады, что нам удалось договориться о премьере шоу Birds в Сочи накануне Международного женского дня. Это будет настоящий праздник! Как и все другие выступления, которые проходят на главной сцене "Казино Сочи", увидеть потрясающее шоу Birds могут все гости игорной зоны "Красная Поляна" - достаточно просто прийти", - поделилась Елена Волгина, арт-директор игорной зоны "Красная Поляна".

Кроме того, в рамках гастролей Birds состоится гастрономический ужин в четыре руки. Шестого марта ресторан Brunello во главе c бренд-шефом игорной зоны "Красная Поляна" Ильей Захаровым принимает в гости шеф-повара ресторана Birds холдинга 354 Restaurant Group Александра Райляна. Любовь шефов к экспериментам в сочетании с европейской и паназиатской кухни будет представлена гостям вечера в семи подачах. Начало ужина в 20:00. Из-за высокого спроса и ограниченного количества столиков организаторы рекомендуют бронировать столики заранее.

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