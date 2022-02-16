Впервые в игорной зоне "Красная Поляна" состоится масштабное шоу Birds

С 5 по 7 марта абсолютно все гости игорной зоны "Красная Поляна" впервые смогут увидеть масштабное шоу Birds бесплатно. Критики называют это арт-представление "фантазиями на грани реальности". Совершенно удивительное шоу Birds, 354 Restaurant Group пройдет на главной сцене "Казино Сочи".

Шоу Birds состоится в Сочи впервые. Однако уже предсказуемо, что это представление войдет в историю как одно из самых грандиозных. Команда Birds создает глобальные проекты с многомиллионными инвестициями и объединяет разные жанры - от театральных зарисовок актеров ведущих театров Москвы до гастрономических спектаклей, чтобы создать принципиально новый формат отдыха.

"Мы очень рады, что нам удалось договориться о премьере шоу Birds в Сочи накануне Международного женского дня. Это будет настоящий праздник! Как и все другие выступления, которые проходят на главной сцене "Казино Сочи", увидеть потрясающее шоу Birds могут все гости игорной зоны "Красная Поляна" - достаточно просто прийти", - поделилась Елена Волгина, арт-директор игорной зоны "Красная Поляна".

Кроме того, в рамках гастролей Birds состоится гастрономический ужин в четыре руки. Шестого марта ресторан Brunello во главе c бренд-шефом игорной зоны "Красная Поляна" Ильей Захаровым принимает в гости шеф-повара ресторана Birds холдинга 354 Restaurant Group Александра Райляна. Любовь шефов к экспериментам в сочетании с европейской и паназиатской кухни будет представлена гостям вечера в семи подачах. Начало ужина в 20:00. Из-за высокого спроса и ограниченного количества столиков организаторы рекомендуют бронировать столики заранее.

18+