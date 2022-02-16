WSJ: В США подтвержден четвертый случай полного излечения от ВИЧ

Врачам из Нью-Йорка удалось излечить ВИЧ-инфицированную пациентку с помощью пересадки стволовых клеток и переливания пуповинной крови. Это четвертый в мире зафиксированный случай выздоровления от тотального иммунодефицита, пишет издание The Wall Street Journal.

Пациентка - женщина средних лет - через четыре года после обнаружения у нее ВИЧ-инфекции, имела диагноз лейкемия. Больной были пересажены стволовые клетки ее родственника с редкой генетической мутацией, препятствующей размножению вируса. Кроме того, было проведено переливание пуповинной крови от новорожденного.

Как сообщил лечащий врач Маршал Глесби, сейчас его пациентка чувствует себя нормально, в ее организме не обнаружено никаких признаков инфекции, хотя она не проходит антиретровирусную терапию с октября 2020 года. Правда, науке известны случаи, когда ВИЧ-инфекция проявлялась в организме пациентов спустя значительный период времени. Но врачи надеются на оптимистичное развитие ситуации.

Напомним, всего в мире до этого зафиксированы три случаи выздоровления ВИЧ- инфицированных пациентов. В 2007 году это произошло с американцем Тимоти Рэй Брауном (умер в 2020 году). Удалось излечиться также пациентам из Лондона и Дюссельдорфа.