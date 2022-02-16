Челябинские подрядчики попытаются вернуть деньги за благоустройство

С коллективным иском в суд к налоговой инспекции вынуждены обратиться пять челябинских подрядчиков. Они требуют отменить решение ИФНС, из-за которого компании не получили оплату за работу, выполненную по бюджетной программе, в сумме более 53 миллионов рублей. Как оказалось, средства, выделенные в виде субсидии на благоустройство дворов в рамках программы "Формирование современной городской среды в городе Челябинске", налоговая списала за долги со счета управляющей компании.

Предыстория такова. В марте 2021 года между управлением жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) администрации Челябинска и компанией "ДЕЗ Калининского района" были заключены соглашения о выделении субсидии. Для выполнения контрактов УК наняла пять подрядчиков, которым до конца года предстояло провести благоустройство дворов, и они это сделали даже раньше предусмотренного договорами срока. Важно, что работы были приняты представителем управляющей компании и главным распорядителем денежных средств - УЖКХ города.

Однако, как рассказал один из подрядчиков Игорь Красильников, еще в ходе работ с исполнителями связался представитель ДЕЗа и сообщил неприятную новость: на основании решения ИФНС по Калининскому району от 23 июля 2021 года арестованы все расчетные счета управляющей компании, включая тот, на котором находились средства субсидии, выделенной из федерального, областного и городского бюджетов. В итоге подрядчики остались без оплаты.

- Из понесенных нами затрат - более 53,6 миллиона рублей - нам до сих пор не компенсировали ни копейки, - рассказывает Красильников. - По решению суда налоговая инспекция, возможно, вернет эти деньги, но на судебные баталии уйдут годы, а нам уже сейчас необходимо заключать договоры на следующий этап данной федеральной программы и в марте начинать работу.

"РГ" выяснила, что "ДЕЗ Калининского района" привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения и должен заплатить в бюджет порядка 500 миллионов рублей. Но почему УК рассчитывается с государством за счет денег, предназначенных для подрядчиков? Тем более что это целевые средства, выделенные из бюджета на оплату конкретных работ.

В ДЕЗе нам сообщили, что компания в начале сентября 2021 года обращалась в ИФНС с запросом о снятии ареста со счета, на котором находятся средства субсидии (в запросе также указано, что средства самого ДЕЗа на данном счете не хранятся). Однако ИФНС по Калининскому району в ответ сообщила, что оснований для отмены обеспечительных мер нет, в связи с тем что "денежные средства УЖКХ города Челябинска перечислены не на специальный счет". Налоговики также акцентируют, что с данного расчетного счета в 2021 году Федеральная служба судебных приставов уже списывала задолженность в сумме 254,6 тысячи рублей, и такие действия приставов компания не обжаловала.

УК не стала заморачиваться открытием спецсчета для получения субсидии, а воспользовалась имеющимся, и налоговая арестовала его вместе с другими расчетными счетами

- Как оказалось, ДЕЗ не стал заморачиваться открытием специального счета для получения субсидии от УЖКХ, а воспользовался имеющимся у него с 2008 года, и налоговая арестовала его вместе с другими расчетными счетами, - пришел к выводу подрядчик Гамлет Григорян.

Но как быть предпринимателям, добросовестно выполнившим условия контрактов? В октябре 2021 года они обратились к губернатору Челябинской области, а также в мэрию с просьбой помочь разобраться в сложившейся ситуации, но получили лишь отписку из УЖКХ о том, что субсидия перечислена управляющей компании в полном объеме, "обязательства УЖКХ перед "ДЕЗ Калининского района" отсутствуют".

Отметим, что управление в своем ответе ссылается на документ - порядок предоставления субсидий, а он помимо прочего гласит: "Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке главным распорядителем (УЖКХ) и органом государственного (муниципального) финансового контроля". В случае выявления нарушений при такой проверке средства подлежат возврату в полном объеме на лицевой счет главного распорядителя в течение 10 дней со дня получения соответствующего уведомления. Проводилась ли в данном случае проверка и почему УЖКХ считает свои обязательства полностью выполненными, по всей видимости, придется установить суду. А пока перспективы нерадужные:

- Несколько дней назад налоговый орган выставил "ДЕЗ Калининского района" требование внести в бюджет доначисленные 418 миллионов рублей. Следовательно, по истечении указанного в требовании срока ИФНС имеет право списать с расчетных счетов ДЕЗа средства в пределах доначисленной суммы, - поясняет Екатерина Безгодова, ведущий юрисконсульт компании, представляющей интересы пострадавших исполнителей работ.

Она также сообщила, что все подрядчики в качестве третьей стороны участвуют в судебном процессе между ДЕЗ и ИФНС, где компания пытается обжаловать наложение обеспечительных мер на счета. Но доказать суду, что на одном из арестованных счетов УК находились их деньги, предпринимателям будет крайне сложно. Поэтому они вынуждены инициировать новый процесс и обжаловать решение налогового органа о наложении ареста на конкретный счет с целевыми средствами. Также подрядчики обратятся за поддержкой к региональному бизнес-омбудсмену, а еще предлагают провести круглый стол в Общественной палате Челябинской области, ведь подобные ситуации, по словам предпринимателей, не единичны.