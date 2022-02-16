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16.02.2022 07:42
Рубрика: Культура

Чем премьера тюменского драмтеатра "Прощание в июне" похожа на джаз

Текст: Ирина Никитина
Немного разминувшись с Днем российского студенчества, Тюменский Большой драматический театр завел в репертуар новый спектакль. О ней, молодежи - серьезной и взбалмошной, усидчивой и с оттенком лени, скромной и любвеобильной. В общем, о молодости как она есть. Народный артист России, председатель Тюменского отделения СТД России Владимир Орел уважает драматургию Александра Вампилова: в старом театральном доме он уже ставил "Провинциальные анекдоты", в новом - "Прошлым летом в Чулимске". Теперь - "Прощание в июне", куда была приглашена актерская пара Егоровых, в конце прошлого года пополнившая труппу: Дмитрий играет Колю Колесова, его жена Полина - Таню Репникову.
Фото: Предоставлено Тюменским концертно-театральным объединением Фото: Предоставлено Тюменским концертно-театральным объединением
Фото: Предоставлено Тюменским концертно-театральным объединением

- Нам бы ваши проблемы! - обычно восклицают родители в ответ на истории младших в семье про "то да се".

Да, у каждого поколения - свои занозы в пятках. Это еще брат Тургенев наперед сказал. Студенты выпускного курса готовятся к экзаменам, попутно вляпываясь в неприятности. Но и у старших, если посмотреть на них снизу, из 22-х лет, - песня тоже не стройно поется. Мораль: всем-всем-всем надо сделать выбор (Вампилов всегда про выбор): по совести или по ситуации. Оказывается, что на первый вариант смелости хватает только у молодых. Мамы и папы, увы, проигрывают - они уже нюхали порох бытовых и профессиональных неурядиц, поэтому предпочитают вариант второй. Даже если понимают, что взрослеющие дети сами решают, кого любить, а кого ненавидеть.

Фото: Валентина Пичурина/РГ
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У Коли и Тани - внезапная симпатия. Но между ребятами встает Танин папа, ректор университета, где учится Николай. Ревнивый отец предлагает парню сделку: диплом, но без своей дочери. Однако, по рукам. Но как же тяжело держать бывшему студенту оборону.… Когда заговор вскрывается, Колесов рвет документ. Да поздно: изначально стеснительная девушка предательства прощать не намерена. Коля и Таня на первый взгляд - главная пара спектакля, два основных характера. Но одновременно главными выведены и другие герои. Это, знаете ли, большой режиссерский успех! Я любовалась божественной Еленой Самохиной, заслуженной артисткой Республики Коми, сыгравшей отличную маму и хорошую жену, у которой все под контролем (от крахмальных воротничков до жареного гуся на подушке из картофеля), кроме собственного мужа-ректора. Ректор в исполнении Владимира Обрезкова, заслуженного артиста Республики Грузии, - со скверным характером, непримиримый, готовый на подлость от большой любви к ребенку, убедителен - так и хочется вскочить на сцену и больно ущипнуть его - мол, успокойся уже, хватит, довольно.

Цельна вся студенческая тусовка и персонажи, ненадолго выходящие на подмостки. Принцип Вампилова - это мы уже поняли. Нет посторонних, все на месте, все важны и нужны. Все - первые скрипки. И этот же принцип близок тюменской постановочной группе (Владимир Орел - руководитель сего театрального проекта, режиссура, свет, декорации и костюмы отданы на откуп Алексею Паненкову, музыкой ведает Александр Жемчужников).

Фото: Татьяна Андреева
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Постановка решена преимущественно в белых тонах и, само собой, в стилистике эпохи геологов, инженеров, селекционеров. У студентов в общежитиях бывает всякое, но Паненков предпочел беспорядку и грязи чистоту и отполированность, как в реанимации. Стены, мебель, даже объявления на автобусной остановке, даже листы ватмана с чертежами лишены хаоса, очень правильные и понятные. Как противовес кутерьме, которую затевают люди, обитающие в этом мирке.

При том, что спектакль в двух действиях, он довольно стремительный, не вялотекущий и "не зевательный". А при печальном финале для Тани и Коли (нет, не простила парня - попрощалась) все равно очень светлый, нежный. Студенческие свадьбы в общагах, свидания, экзамены, гульба, подработки, чудачества и пресловутый выбор - все это вызывает приятные воспоминания о собственном студенчестве, когда горы казались по плечо, а море по колено.

Да, есть спектакли-блюзы, есть постановки-частушки. "Прощание в июне" - это легкий джаз: послушал, поностальгировал, подарил себе приятное послевкусие, на время забыл, когда соскучился, вновь поставил пластинку.

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