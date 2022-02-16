Что должно насторожить родителей, подозревающих ребенка в "закладках"

Девяносто процентов всех наркотиков распространяют "закладчики", в том числе несовершеннолетние. Такую статистику в эфире телеканала Свердловского областного телевидения озвучил Михаил Шаров, начальник отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Среднего Урала.

По данным Шарова, почти половина подростков, отбывающих сроки в колониях региона, являлись именно распространителями зелья. На что же нужно обратить внимание родителям, если они подозревают свое чадо в такой незаконной деятельности?

Дома могут появиться в большом количестве пакетики с застежкой зиплок, изолента и магнитики. Распространитель, как правило, покупает электронные весы, чтобы отмерять порции товара. В телефоне подростка в галерее вместо селфи и снимков с питомцем начинают преобладать фотографии разных укромных участков местности. Все чаще у ребенка появляются "неотложные дела" поздно вечером или рано утром.

К сожалению, некоторые распространители употребляют свой товар и сами. У подростка может резко меняться настроение, то он проявляет агрессию - то апатичен и ничего не хочет, появляется бессонница. "Необязательно сразу сообщать в правоохранительные органы, достаточно провести тест дома. Сейчас есть недорогие (от 100 рублей), они могут выявить все виды наркотиков: в моче их следы сохраняются до двух недель", - рассказал представитель прокуратуры.

Кстати

В 2021 году в Свердловской области от передозировки наркотиков скончались 558 человек, в 2020 году - 450. Причем, в статистику не попадают случаи, когда человек в одурманенном состоянии, например, попал в ДТП или насмерть замерз на улице.