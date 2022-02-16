Господдержка не помогла вывести курганское животноводство из кризиса

В Курганской области приняты беспрецедентные меры по господдержке животноводства. В прошлом году на производство молока и мяса было направлено 623 миллиона рублей - на треть больше, чем годом ранее. Это более половины от общего объема бюджетного финансирования АПК. Однако субсидии и дотации не помогли пока вывести животноводство из кризиса: по предварительным данным, в 2021 году отрасль сработала с минусом, в то время как растениеводство показало хорошую рентабельность и выросло на 26 процентов.

Во время обсуждения состояния дел в животноводстве на заседании аграрного комитета облдумы руководитель одного из крупных хозяйств Роин Цховребов фактически предрек молочному животноводству крах: к 2025 году из имеющегося в области дойного стада останется не более 40-50 процентов. По его мнению, власти слишком много внимания уделяют фермерам, а сельхозпредприятия вынуждены выживать.

- У меня около тысячи коров. На их содержание уходят колоссальные средства. Как начинаем в мае сеять, так до конца октября работаем только на животноводство. А что в итоге? На днях бухгалтер отчиталась: за год около 50 миллионов убытков, - поделился Цховребов с "РГ". - Только на вывоз перегноя с ферм израсходовали 15 миллионов рублей. Лет десять назад на это давали дотацию, сейчас ее нет. Зато требования возрастают: необходимо строить специальные навозохранилища, иначе - штраф.

Глава аграрного комитета Александр Брюханов не разделяет пессимистического настроя коллеги. По его мнению, раньше животноводству в регионе отводили второстепенную роль. Но в последние два года производителей молока и мяса не обходят ни субсидиями, ни грантами.

В подтверждение слов депутата директор регионального департамента АПК Павел Кощеев приводит такие цифры: в 2021 году сельхозпроизводителям по региональной программе развития АПК перечислили более 1,2 миллиарда рублей, в том числе 850 миллионов из федерального бюджета. На поддержку 98 животноводческих хозяйств направили 385,5 миллиона. В частности, на развитие молочного скотоводства субсидию предоставляли из расчета на килограмм произведенного и реализованного молока. Помощью воспользовались 47 получателей на 153 миллиона рублей. Для мясного животноводства предназначена субсидия на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья специализированных мясных пород - по 6000 рублей за одно животное: всего выплачено 17,9 миллиона рублей 44 получателям. Есть отдельная форма поддержки для племенного животноводства: 10 из 12 таких хозяйств получили в прошлом году 34,8 миллиона рублей. Кроме того, 13,8 миллиона рублей субсидий направлено на техническое перевооружение отрасли - возмещение до 40 процентов затрат на приобретение профильной техники. Действовала господдержка на приобретение сельхозживотных и внутри области, и привезенных из других регионов: компенсировали до 60 процентов затрат на покупку молодняка КРС молочных и мясных пород, а также овец и коз. Благодаря этой помощи в 2021-м завезено из-за пределов региона 1153 животных. Активно их приобретают крестьянско-фермерские хозяйства.

А еще в прошлом году 38 сельхозпроизводителям, содержащим 50 и более коров, впервые была оказана поддержка за произведенное и реализованное зерно. Деньги выделил федеральный центр за счет средств от зерновых пошлин. Регион получил на эти цели 138 миллионов рублей, все деньги ушли животноводам. Как подчеркнул Павел Кощеев, такое решение далось нелегко: производители зерна требовали, чтобы деньги распределили среди всех аграриев.

Аграрии считают, что к 2025 году в области останется 40-50 процентов дойного стада: власти слишком много внимания уделяют фермерам, а сельхозпредприятия вынуждены выживать

В связи с засухой в прошлом году Минсельхоз РФ дополнительно направил 43 миллиона рублей на приобретение кормов 28 хозяйствам, специализирующимся на молочном животноводстве. Кроме того, впервые за три последних года 14 хозяйствам с численностью стада не менее 200 молочных коров из областного бюджета было перечислено 31,8 миллиона рублей на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья (по 6000 рублей за голову).

В этом году все эти меры сохраняются. Из общего объема финансирования программы (более 1,1 миллиарда) на животноводство предусмотрено направить 641 миллион рублей. Более того, усиливается господдержка инвестиционных проектов в этой отрасли: планируется дополнительно направить 200 миллионов на приобретение техники и оборудования. Хозяйство, строящее ферму на 350 голов, может вернуть до 60 миллионов рублей. Раньше таких мер господдержки животноводства не было. Но почему продолжает сокращаться стадо и производство молока?

По данным Свердловскстата, на конец 2021 года в хозяйствах всех категорий Курганской области поголовье КРС составляло 116,3 тысячи голов. По сравнению с предыдущим годом оно уменьшилось на 3,5 процента. Молока произведено 182,8 тысячи тонн (96,2 процента). Основными производителями по-прежнему остаются хозяйства населения - на их долю приходится свыше 60 процентов. Доля сельскохозяйственных организаций в производстве скота и птицы на убой (в живом весе) - 32, молока - 26 процентов.

По информации департамента АПК, в регионе 25,7 тысячи голов КРС мясных пород. Рост за последние три года составил 42 процента. В молочном животноводстве - 30 тысяч голов, из них дойных коров около 12 тысяч. Крестьянско-фермерские хозяйства активно наращивают стадо: в них содержится уже 10 тысяч коров, дойных - около трех тысяч. Есть льготы и для частного сектора: государство возмещает покупателю коровы 70 процентов ее стоимости.

У крупных хозяйств динамика отрицательная, нередки их банкротства. По словам Павла Кощеева, это связано в первую очередь с их закредитованностью. Однако руководители сельхозпредприятий жалуются на то, что учреждения социальной сферы - школы и больницы - не всегда вовремя рассчитываются за продукцию, долги накапливаются, что тоже негативно влияет на экономическую эффективность. На это глава департамента отреагировал сразу же: если есть факты неплатежей, нужно разбираться с должниками и выяснять причины.

Новая головная боль крупного бизнеса - строительство навозохранилищ. На их возведение может уйти от 30 до 200 миллионов рублей. Задумались даже те, кто планировал открывать новые производства и инвестировать в строительство ферм. Руководитель аграрного ведомства рассказал, что этот вопрос уже обсуждался в минсельхозе. Одно из предложений - разрешить животноводам утилизировать навоз на собственных полях, как это было раньше, с соблюдением норм - применением ферментации и других технологий.

В департаменте не отрицают: проблемы в отрасли, безусловно, есть, например, с льготным кредитованием, и не только животноводства, но в целом сферы АПК. Если в прошлом году сельхозпроизводителям Зауралья было предоставлено льготных кредитов на 84 миллиона рублей, то нынче федеральный центр выделил пока всего 8 миллионов, этого, конечно, недостаточно. Общая потребность аграриев в субсидиях составляет 168 миллионов рублей. Заявки в банк поданы, хозяйства ждут деньги на приобретение кормов, семян, удобрений, реализацию инвестиционных проектов, но средства пока не пришли. Правительство региона принимает меры, чтобы решить этот вопрос.