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16.02.2022 09:03
Рубрика: Происшествия

На Урале офицера оштрафовали за дачу взятки сотрудникам ФСБ

Текст: Екатерина Призова

В Нижнем Тагиле гарнизонный военный суд оштрафовал капитана на миллион триста тысяч за то, что тот попытался дать взятку сотрудникам управления ФСБ.

Бывший замглавы района в Челябинской области задержан за взятку

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Главное военное следственное управление СК РФ, в июне прошлого года офицер задумал присвоить (чтобы потом продать) кабели, металл и железобетонные плиты с места, где раньше дислоцировалась часть. Смущали только силовики, которые проводили оперативные мероприятия и могли стать помехой в его деле. Военный посулил им 200 тысяч рублей за то, что они не будут препятствовать в его "предпринимательской" деятельности.

Фигуранта задержали, когда он передавал первые 40 тысяч рублей из обещанной суммы

Военнослужащий признан виновным в даче взятки в особо крупном размере.

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