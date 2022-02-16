На Урале офицера оштрафовали за дачу взятки сотрудникам ФСБ

В Нижнем Тагиле гарнизонный военный суд оштрафовал капитана на миллион триста тысяч за то, что тот попытался дать взятку сотрудникам управления ФСБ.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Главное военное следственное управление СК РФ, в июне прошлого года офицер задумал присвоить (чтобы потом продать) кабели, металл и железобетонные плиты с места, где раньше дислоцировалась часть. Смущали только силовики, которые проводили оперативные мероприятия и могли стать помехой в его деле. Военный посулил им 200 тысяч рублей за то, что они не будут препятствовать в его "предпринимательской" деятельности.

Фигуранта задержали, когда он передавал первые 40 тысяч рублей из обещанной суммы

Военнослужащий признан виновным в даче взятки в особо крупном размере.