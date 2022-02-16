Под Челябинском стая собак напала на 11-летнюю девочку

В городе Коркино выясняют обстоятельства нападения собак на девочку: она получила многочисленные травмы головы и тела.

- Инцидент произошел сегодня на улице Керамиков, - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. - На 11-летнюю школьницу набросилась стая бродячих собак, причинив ей травмы головы и тела. Пострадавшая госпитализирована.

Прокуратура намерена дать оценку исполнению законов об обращении с безнадзорными животными. Вина за инцидент может быть возложена на чиновников мэрии, а также - на должностных лиц иных уполномоченных организаций.

Кстати

В Челябинске организована доследственная проверка по факту нападения собаки на 12-летнего мальчика, получившего рваную рану лица. Ход проверки поставлен на контроль руководителем следственного управления СК региона.