Штаб-квартире уральского креативного кластера придумали имя

Дом на Вайнера, 16 в Екатеринбурге, где разместится креативный предпринимательский кластер, получил имя. Из более чем двух тысяч предложений, поступивших за 10 дней специального конкурса, жюри выбрало для штаб-квартиры "интеллектуального предпринимательства" региона наиболее емкое, выразительное и точно уральское название - "Домна".

Один из главных принципов работы металлургической печи - непрерывность процесса. В домну постоянно поступает смесь исходных материалов - шихта, а в жерле печи рождается металл. Метафора очевидна, но интересно, из каких компонентов планируют получать "креативные слитки"?

О развитии творческого бизнеса в России громко заговорили в 2021-м, который был объявлен Годом креативной индустрии. Свердловская область стала одним из 10 пилотных регионов по созданию новых кластеров на базе промышленных территорий и неиспользуемых объектов недвижимости.

- Во многих странах креативное предпринимательство сейчас выходит на первое место. Наша задача - диверсифицировать экономику региона, чтобы придать импульс креативной индустрии, - считает Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, оператора проекта.

По мнению экспертов, даже самая, на первый взгляд, нетиражируемая интеллектуальная деятельность может стать успешным бизнесом. При этом музыканты, художники, айтишники, дизайнеры могут работать на одной площадке, консолидируя усилия. Власти региона решили, что пилотной моделью нового бизнеса будет концепция сетевого кластера.

- Конечно, каждая территория развивается самостоятельно исходя из ее специфики, но сама по себе сетевая модель позволяет осуществить весь цикл создания креативного продукта от идеи до выпуска, продвижения и организации правильных продаж, - говорит министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Первым стал проект "Лето на заводе" в Сысерти, где на старинном заводе Турчаниновых-Соломирских стали проводить мастер-классы и лекции, открыли кафе и сувенирные лавки. За лето 2020 года площадку посетили 20 тысяч человек - сюда даже приезжали из других городов.

Говорят, что именно уральский опыт подтолкнул к появлению федеральной программы АСИ по преобразованию промышленных территорий Rurban Creative Lab. Сегодня в Свердловской области уже активированы несколько таких площадок. Так, на Черноисточинском заводе открылись музей наличника и арт-резиденция, раскрутились гончары и производители натуральной косметики.

По словам организаторов, объединить креативные точки Среднего Урала в общее пространство, выработать четкие алгоритмы поможет создание регионального проектного центра. А в апреле появится перечень перспективных площадок. Например, в Арамили в здании старинной суконной фабрики откроют производство по пошиву и реализации одежды уральских модельеров, а также музей шинели. Понятно, что для использования исторических объектов необходимо решить многочисленные оргвопросы, начиная с механизма передачи недвижимости (его утвердят будущим летом).

Также в ближайшие два месяца будет создана интерактивная карта сети креативных кластеров Свердловской области. С ее помощью в Интернете заинтересованные предприниматели смогут выбрать подходящую площадку для воплощения своих идей. А для диалога с потенциальными резидентами будет запущен сервис по принципу "одного окна".

Центром этой деятельности станет "Домна". Двухэтажному особняку на Вайнера,16 полтора века: он построен в 1886 году, принадлежал купцам Дмитриевым. Отремонтированные помещения откроются в конце весны. К этому времени завершится ребрендинг площадки, будут разработаны логотипы, создан сайт. Кстати, выбранный в итоге вариант названия предложили одновременно четверо участников конкурса. Помимо подарков они получили статус резидентов, так что теперь молодым людям придется поразмыслить уже над новым содержанием "Домны".

Прямая речь

Алексей Орлов, глава города Екатеринбурга:

- Кто-то думает, что креативные кластеры и креативная экономика - это просто красивые названия. Я тоже так думал, пока не появились реальные проекты. Возникают новые общественные пространства для креативных, мыслящих людей, которые запускают востребованный интересный проект, зарабатывают деньги, создают новые рабочие места и вообще дают новую жизнь таким площадкам. Многие помнят, что Свердловск был центром рок-движения, сейчас есть люди, которые хотели бы его возродить. Кроме того, мы планируем поддерживать и дальше фестиваль "Стенограффия", площадка которого тоже будет находиться в штаб-квартире.