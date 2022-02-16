Свердловским инвесторам предложили вложиться в школы, больницы и ФОКи

В 2022 году Свердловская область намерена построить или восстановить на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) 14 объектов.

Сегодня в регионе действует 70 концессионных соглашений с общим объемом частных инвестиций в 40 миллиардов рублей. Большинство из них (51) в сфере ЖКХ, а два наиболее крупных - на транспорте (строительство железнодорожной ветки к ОЭЗ "Титановая долина" в Верхней Салде и трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма).

Но если концессиями в этих сферах уже никого не удивишь, то наконец, спустя несколько лет согласований и "утрясания деталей", пошел процесс в образовании: в прошлом месяце объявлены конкурсы на право заключения договора на строительство школ в Екатеринбурге и Верхней Пышме (на 925 и 1135 мест соответственно). Общая стоимость этих объектов - 2,7 миллиарда рублей, Минпросвещения РФ одобрило федеральное софинансирование. Еще четыре аналогичные инвестиционные инициативы на очереди: речь идет об учебных заведениях в екатеринбургских микрорайонах Солнечный и Пионерский, на Уралмаше и в городе-спутнике Березовском.

Кроме того, на условиях концессии планируется возвести 9-этажный корпус операционного блока областной клинической больницы № 1. Здесь разместятся 26 операционных и 36 коек отделения реанимации и интенсивной терапии. По словам вице-губернатора Дмитрия Ионина, переговоры с потенциальным инвестором проведут в первом полугодии. Руководство больницы давно искало возможности построить новый оперблок - останавливала высокая цена. На этом примере власти рассчитывают отработать финансовые модели ЧГП в здравоохранении, поскольку в планах - привлечь в эту сферу не менее 10 миллиардов рублей. В частности, инвестора ищут для расширения областного клинико-диагностического центра "Охрана здоровья матери и ребенка".

- Нам интересна концессия в отраслях, где можно отбивать вложения не только за счет бюджета, но и за счет оказания платных услуг, дополнительных источников дохода, - отметил Ионин на заседании комиссии по развитию инфраструктуры и ГЧП Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), которое прошло в рамках традиционных Дней уральского бизнеса. - ГЧП позволяет в краткосрочный период реализовать проекты, на которые у бюджета не хватает ресурсов. Создание школ по такой модели обходится дешевле, чем по 44-ФЗ. Кроме того, есть возможность привлечь федеральное софинансирование в размере до 45 процентов стоимости объекта. Застройщик, со своей стороны, заинтересован в том, чтобы в районе была социальная инфраструктура - это повышает капитализацию квадратных метров.

Еще одна перспективная для ГЧП тема - туризм и спорт. В ближайшее время регион планирует подписать соглашение с корпорацией "Туризм.рф". Как рассказала директор недавно созданного областного департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова, соответствующая федеральная программа утверждена 24 декабря 2021 года. В ней выделены 12 макрорегионов, в том числе Большой Урал, куда вошли Свердловская, Челябинская области, Пермский край и Башкирия. Планируется создание единой инфраструктуры для сплавов по Чусовой, сквозных пеших, автомобильных и велосипедных маршрутов, удобной навигации в соответствии с требованиями Ростуризма.

Если четкие правила концессии примут для спортивных и других объектов, сомнений у бизнеса станет меньше

Чем это может быть интересно бизнесу? Допустим, строится гостиница - "Туризм.рф" входит в уставный капитал с долей в 49 процентов. Дальше инвестор получает кредит в банке под льготную ставку 3-5 процентов годовых. После сдачи отеля в эксплуатацию корпорация инициирует выкуп своей доли.

- Размер кредита может составлять от 100 миллионов до 7 миллиардов рублей для гостиниц не менее чем на 120 номеров. Предполагается, что проекты сначала проходят отбор в банках, далее банки подают заявку в Ростуризм, а там их оценивают на соответствие критериям программы. Да, это не просто, анализуруют срок окупаемости - он должен быть до 10 лет, тем не менее реально, - уверяет Туканова. - Мы готовы рассматривать заявки муниципалитетов, даже если нет инвестора - подберем по базе Ростуризма.

Для более мелких проектов предлагаются гранты до 9 миллионов рублей - вполне достаточно, чтобы возвести глэмпинг или автокемпинг на природе. Тут тоже есть условия софинансирования: регион вложит не менее трети стоимости проекта.

Среди барьеров, мешающих более активному внедрению инструментов ГЧП, эксперты назвали психологию госслужащих. Какой-нибудь чиновник из минобра может рассуждать так: "За что платить концессионеру такие деньги? Дайте мне лучше их по 44-ФЗ", - не понимая, что тот строит здание на свои или кредитные средства, завозит, содержит, ремонтирует оборудование.

Инвесторам же не хватает информации.

- Мы поняли, что бизнес в массе своей не видит разницы между концессией и другими типами ГЧП, где он может остаться собственником. Поэтому первое, на чем сосредоточились, - разъяснительная работа. В планах на нынешний год - обсуждение ГЧП при строительстве школ, медучреждений и спорткомплексов, а также при создании инженерной инфраструктуры, - обрисовала перспективу сопредседатель комиссии СОСПП Марина Сухановская. - К примеру, к нам обратилась федерация фехтования: просят построить центр. В этом смысле мы отстаем от других регионов, хотя у нас много талантливых ребят-фехтовальщиков.

Предприниматели, присутствовавшие на встрече, признались, что "школьная" концессия сдвинулась с места, потому что появилось постановление правительства РФ с условиями отбора и федеральное софинансирование. Если такие же четкие правила примут для спортивных объектов, сомнений станет гораздо меньше.

Кроме того, по словам первого вице-президента СОСПП Александра Породнова, союз предложил министерству инвестиций и развития Свердловской области расширить действие инвестиционного налогового вычета на ГЧП и по возможности присваивать таким проектам статус приоритетных инвестиционных, что гарантирует налоговые льготы.