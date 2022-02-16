Уральские мастера-камнерезы передали свои работы в дар музею

Как хорошо, что в наши рыночно-расчетливые времена все еще происходят события, нарушающие привычный ход вещей! Это я про день дарителя, который прошел в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства (МИКЮИ).

- Не секрет, что основным источником комплектования фондов российских музеев являются дары, и наш музей не исключение, - говорит исполняющая обязанности директора Юлия Ильина. - В прошлом году свой вклад внесли 30 дарителей. Таким образом наш музей пополнился 175 произведениями каменной пластики, ювелирными украшениями, минералами, книжными изданиями и графикой.

Согласно правилам, переданные ювелирные изделия с драгоценными камнями направляют на экспертизу в Пробирную инспекцию, поэтому их пока не увидеть в открывшейся экспозиции "Бесценный дар", но образцы минералов, редкие книги о художниках и истории художественной обработки металла и камня, украшения и скульптуры уже заняли свое место в музейных витринах. Самым объемным поступлением стал архив выдающегося мастера, главного художника завода "Русские самоцветы" Евгения Васильева: графика, эскизы и чертежи, заметки и другие документы, имеющие огромную ценность для специалистов.

Коллекция, переданная Надеждой Кузнецовой, тоже насчитывает не один десяток единиц хранения. Надежда Дмитриевна - ювелир, преподаватель, профессор, государственный эксперт, долгое время она была единственной женщиной-ювелиром в Екатеринбурге, и ее работы хранятся во многих музеях и частных коллекциях мира. В прошлом году она подарила МИКЮИ не только одно из своих первых творений - гривну "Василек", но и произведения учеников, ставших признанными мастерами. На вопрос, не жаль ли ей расставаться с настоящими сокровищами, да еще и денег за них не брать, Надежда Дмитриевна отвечает не раздумывая:

- А мне так даже проще. Голова не забита расчетами: за сколько продавать, не продешевила ли.

- И это самый простой способ войти в историю, - поддерживает ее Анатолий Панфилов, художник-ювелир, также один из дарителей.

Самым объемным поступлением стал архив главного художника завода "Русские самоцветы" Евгения Васильева

Пусть не все подарки помогут войти в историю, на их ценность это никак не влияет: например, геолог, основатель иркутской камнерезной школы Валерий Крюков, помимо минералогических образцов, лично привез целый мешок лазурита и передал его руководителю детской студии художественной обработки камня "Алмазные грани" из Полевского. Не все работы музей получил безвозмездно, примерно пятую часть купили на деньги, выделенные по госзаказу. Но, по словам Юлии Ильиной, в таких случаях художники назначают цену даже ниже стоимости материалов.

Как отбирают? Можно сказать, на смотринах, то есть на выставках, которые проходят в МИКЮИ в течение года. Масштабная экспозиция "Россия в камне" стала импульсом к пополнению коллекции произведений в технике объемной мозаики работами пермских и петербургских камнерезов. Так в основном фонде музея появились фигурки "Кутюрье" Кирилла Виноградова и "Фройляйн Ева" от петербуржца Антона Ге, целая серия, выполненная в авторской технике "коктейль Гнатюка", Виталия Гнатюка. С экспозиции "Игра в метафору" Сергея Фалькина в фонд музея поступил "Звездопад" из обсидиана с блестящими стальными звездами.

Не нарушил традицию и камнерез Игорь Сергеев, чья персональная выставка "Самоцветные истории" символично открылась в день дарителя. Восхищение и улыбку зрителей неизменно вызывает его объемная каменная мозаика: фигурки Бабы Яги, Лисы Алисы и Кота Базилио, красавицы Цыганки, романтичного Сантехника и рыжего Клоуна с разноцветными воздушными (то есть каменными) шариками. Юмор вообще ценится в камнерезном искусстве, ибо нечасто встречается. Поэтому даже шкатулка "Таракан" с вырезанным на крышке малоприятным насекомым, которое, как известно, снится к деньгам, - вполне привлекательный арт-объект. Все эти персонажи Сергеева будут жить в витринах до конца апреля, а вот серьезный "Богатырь" останется насовсем - его автор подарил музею.

А все мастера, помимо шанса войти в историю, получили благодарственные письма, памятные знаки "Дарителю МИКЮИ" и один на всех огромный торт.