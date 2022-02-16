В Челябинске в ДТП со "скорой" пострадали три человека

В Челябинске выясняют обстоятельства ночного ДТП с автомобилем скорой помощи. Он ехал через перекресток с включенными проблесковыми маячками, когда его протаранила иномарка.

- Сегодня в 03.30 на улице Воровского 67-летний водитель скорой столкнулся с Mitsubishi Lance под управлением 24-летнего челябинца, - сообщили в пресс-службе ГИБДД. - От удара спецавтомобиль изменил траекторию движения и совершил наезд на стоящий ГАЗ.

В аварии пострадали 25-летний пациент "скорой", а также 31-летняя и 28-летняя медработницы. В ГИБДД напоминают, что за непредоставление преимущества спецтранспорту с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом предусмотрена административная ответственности в виде штрафа до пяти тысяч рублей и лишения водительских прав на срок до одного года.