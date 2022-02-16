В Екатеринбурге завели дело о нападении подростка на женщину с дочкой

В Екатеринбурге правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах, при которых женщина и ее дочь получили увечья. На жительниц Сортировки, писали местные СМИ и Telegram-каналы, на улице напали подростки и начали избивать. Причем один из них приставал к девушке еще в автобусе.

На опубликованных видео, частично запечатлевших инцидент, юноши пытаются скрыть личность, пряча лица.

"У известного педагога Надежды Глазовой - перелом, нужна операция, у ее дочки - сотрясение мозга. Оказалось, что подростки давно кошмарят весь район, постоянно пристают к девушкам, воруют телефоны", - написал на своей странице в instagram губернатор Евгений Куйвашев и попросил всех, кто пострадал от злоумышленников, обращаться к нему лично: он пообещал разобраться в ситуации.

Между тем, как сообщили "РГ в пресс-службе городского управления МВД, в тот же день, как было совершено нападение, подозреваемый 17-летний молодой человек был установлен и задержан сотрудниками отдела полиции № 11. Возбуждено уголовное дело.