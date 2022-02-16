В Тюмени домостроительный комбинат превратят в технопарк

Сегодня стартует международный конкурс на лучший проект реновации ДСК-500 (домостроительного комбината) - в недалеком прошлом одного из самых продвинутых производств Западной Сибири, но, к несчастью, преждевременно почившего. Есть замысел создать на базе закрывшегося предприятия промышленный технопарк, привлекательный для креативных и инновационных компаний.

Этот парк совсем не будет похож на индустриальные, каковых в Тюменской области два - Боровский и Богандинский. На компактной площадке первого (менее 30 гектаров) в пригороде Тюмени уместились 12 небольших и негрязных производств различного профиля. У второго территория вдесятеро больше, до ее заполнения еще далеко. Эти парки родились в чистом поле, куда за казенные средства предварительно подвели газ, воду, электричество. ДСК же находится в границах города, сносить корпуса с малой степенью износа, чтобы вместо них возводить что-то с нуля, здесь не собираются.

Следует пояснить, что ДСК-500 - поистине грандиозный проект позднесоветской эпохи, который должен был обеспечить выпуск до полумиллиона квадратных метров деревянных домов, брусовых и панельных, укомплектованных мебелью. Смонтировано наилучшее на то время оборудование, финское и немецкое. Непосредственно производственный комплекс с хорошо продуманной логистикой занимал 23 гектара - 40 процентов площади промзоны ДСК. Перипетии с приватизацией и бизнес-управлением завершились в начале нынешнего века свертыванием профильного производства.

Под технопарк предусматривается отдать 15 гектаров. Он должен "отвечать современным требованиям к организации пространства для производства, инжиниринга, науки и образования". В Агентстве инфраструктурного развития Тюменской области надеются: добиться внутренней и внешней гармонии поможет международный конкурс на лучшую архитектурную концепцию. Авторов лучших работ премируют. Максимальное вознаграждение - 1,2 миллиона рублей.

На первом этапе создания парка в него планируется вложить 5 миллиардов рублей. Вероятно использование инфраструктурного кредита. Предполагается, что с завершением реализации проекта на реанимированном ДСК-500 будет занято в общей сложности около двух тысяч человек.

А как у соседей?

Самым дорогостоящим проектом в тюменском макрорегионе обещает стать строительство научно-технологического центра Uniti Park в Сургуте. Недавно оглашена новая оценка объема инвестиций - 90 миллиардов рублей. Большая часть расходов придется на бюджет. На территории, примыкающей к университету и речной набережной, в течение 10 лет должны вырасти центр высоких биомедицинских технологий, технопарк, конгрессно-выставочный центр, центр обработки данных, обособленный жилой городок со школой, детсадами, клиникой, спорткомплексом, отелем. В этом и следующем году на Uniti Park из федеральной казны перечислят 6,3 миллиарда рублей в виде инфраструктурного кредита.