Власти Свердловской области объяснили отказ от возвращения QR-кодов

Новости

В Москве вооруженный мужчина ранил двух полицейских 12:07
Не "приземлившиеся" ИТ-гиганты могут получить оборотные штрафы 12:01
Памфилова: 57% россиян считают выборы честными 11:58
Лефортовский суд арестовал очередного гражданина РФ по делу о госизмене 11:42
Названы районы Москвы с самыми дорогими новостройками 11:27
В прямом эфире Reuters из Киева прозвучал гимн СССР 11:26
Назван объем запаса лекарств от коронавируса в России 11:22
Лыжницы Ступак и Непряева вышли в финал командного спринта 11:21
Мосгорсуд оставил в СИЗО адвоката экс-министра Улюкаева Дареджан Квеидзе 11:09
МИД КНР: Раздувание США угрозы войны ударило по социальной стабильности Украины 11:09
СК возбудил уголовное дело после обнаружения голодающих детей в Москве 11:00
Тыловики возвращаются из Крыма в свои части 11:00
В праздничные дни изменится расписание пригородных поездов столичного региона 11:00
Захарова: Просьба к западным СМИ озвучить график "вторжений" России на год 10:53
РКН готов принять меры к компаниям, не исполняющим закон о "приземлении" 10:51
Умерла актриса из "Возвращения Мухтара" Лидия Белозёрова 10:50
Svenska Dagbladet назвала Вооруженные силы РФ самыми мощными в Европе 10:46
ЛНР: Украинские силовики разместили танки вблизи линии соприкосновения в Донбассе 10:45
Женская эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 10:45
Муж и сын погибшей на съемках оператора подали иск на Алека Болдуина 10:42
В Москве на кандидата в водители возбудили уголовное дело за взятку 10:39
Зюганов сообщил, что его выписали из больницы 10:31
Японскую принцессу Йоко выписали из больницы 10:18
Собянин рассказал о планах по благоустройству Северо-Восточного округа 10:12
В Химках ликвидирован наркопритон 10:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
16.02.2022 11:52
Рубрика: Общество

Власти Свердловской области объяснили отказ от возвращения QR-кодов

Текст: Юлия Мякишева

На Среднем Урале заболеваемость коронавирусом уже 10 дней держится на уровне больше четырех тысяч заболевших за сутки, но власти говорят о том, что введение новых ограничительных мер не требуется, как и возвращения старых.

В Тюмени три улицы назвали в честь погибших от коронавируса медиков

Так, на брифинге оперативного штаба региона по борьбе с заболеваемостью заместитель губернатора Павел Креков сегодня заявил, что ситуация стабилизирована, регион вышел на плато. Он отметил, что большая часть взрослого населения уже вакцинирована, поэтому такой стимул, как введение QR-кодов в общественных местах, не нужен. Например, за 15 февраля в общей сложности привились 7,5 тысяч свердловчан. Теперь перед правительством региона стоит задача привить подростков и тех, кому нужна повторная вакцинация.

По данным оперштаба, за последние сутки в области зарегистрировано 4 997 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии выявили 298 598 случаев заболевания. Госпитализировано 630 человек. С болезнью справились на сегодня еще 1015 свердловчан. Погибло 9 человек. Всего жертвами болезни стали 10 163 уральца.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Захарова: Просьба к западным СМИ озвучить график "вторжений" России на год
Эшелоны с военной техникой выводятся из Крыма после учений
The Sun отредактировала статью о "вторжении" России на Украину
За сутки в России госпитализированы 19 573 человека с COVID-19
Гинцбург анонсировал вакцину на основе частиц разных штаммов COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей