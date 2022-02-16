Власти Свердловской области объяснили отказ от возвращения QR-кодов

На Среднем Урале заболеваемость коронавирусом уже 10 дней держится на уровне больше четырех тысяч заболевших за сутки, но власти говорят о том, что введение новых ограничительных мер не требуется, как и возвращения старых.

Так, на брифинге оперативного штаба региона по борьбе с заболеваемостью заместитель губернатора Павел Креков сегодня заявил, что ситуация стабилизирована, регион вышел на плато. Он отметил, что большая часть взрослого населения уже вакцинирована, поэтому такой стимул, как введение QR-кодов в общественных местах, не нужен. Например, за 15 февраля в общей сложности привились 7,5 тысяч свердловчан. Теперь перед правительством региона стоит задача привить подростков и тех, кому нужна повторная вакцинация.

По данным оперштаба, за последние сутки в области зарегистрировано 4 997 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии выявили 298 598 случаев заболевания. Госпитализировано 630 человек. С болезнью справились на сегодня еще 1015 свердловчан. Погибло 9 человек. Всего жертвами болезни стали 10 163 уральца.