Зачем в Кургане в развивающем центре детей учат биться на мечах

В Кургане действует единственный в своем роде на просторах России "ПапаЦентр", где каждый ребенок находит дело по душе.

Первые в регионе

- Сначала надо надеть очки, - инструктирует одиннадцатилетний Дима Халдеев. - В пистолете такие мелкие пластиковые пульки, что, если прилетит, без глаза останешься. Категорически запрещено держать палец на спусковом крючке, если не собираешься стрелять по мишени. Это считается грубым нарушением техники безопасности, на соревнованиях за такое сразу дисквалификация.

Дима уже около года занимается в спортивно-стрелковом клубе "Звезда" при "ПапаЦентре". Парень всерьез увлекается оружием и его историей: у него большая коллекция игрушечных пистолетов. Он признался: в клубе хочет научиться не только метко стрелять, но и улучшить физподготовку. Некоторые упражнения на первый взгляд выглядят просто, но выполнить их нелегко. Возьмем, например, известный всем "стульчик". Надо присесть, согнуть ноги в коленях под углом в 90 градусов, руки вытянуть вперед и продержаться в таком положении 20 секунд. А теперь повторите…

- Мы первыми открыли в области клуб для занятий по системе наставничества с применением пневматического пистолета, в том числе по правилам Федерации практической стрельбы России IPSC, - рассказывает директор "ПапаЦентра" и руководитель "Звезды" Евгений Иванов. - Ребят захватывают соревновательный дух и азарт.

Слово "первый" у Евгения звучит часто. Например, их клуб современного мечевого боя "Грифон" (битва на мягких мечах) - первый в городе. Проект, задуманный для социализации трудных подростков, очень быстро перерос в спортивный клуб. Занятия в нем бесплатные. Недавно "Грифон" участвовал в первенстве УрФО в Екатеринбурге, по его итогам 8 из 12 спортсменов клуба вошли в сборную Урала и в конце февраля поедут на чемпионат России в Москву. Сам "ПапаЦентр" первый, по словам Евгения, не только в Кургане, но и в России. Ничего подобного в других регионах он не видел.

Мастера

История центра началась в 2018 году со "Школы для настоящих мужчин", рассчитанной на подростков из неполных семей, чьими наставниками должны были стать мужчины. Руководитель проекта Юлия Корнеева пригласила в "Школу" солиста и руководителя музыкальной группы "Подземка" Евгения Иванова. Он согласился. Выступили с концертом, поговорили с ребятами о музыке. Потом Юля попросила Евгения помочь с организацией фестиваля "Папа рядом". Проект предполагалось завершить основанием клуба отцов - участников этих мероприятий. Он просуществовал один день и благополучно развалился: отцы разошлись в вопросе стратегии развития, каждый тянул одеяло в свою сторону, как лебедь, рак и щука. Однако пять человек все-таки нашли точки соприкосновения и открыли региональную общественную организацию поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей "Союз отцов". Председателем избрали Евгения Иванова.

Первым успехом новоиспеченного союза стало получение гранта Института развития Интернета. Выигранный миллион с небольшим потратили на приобретение оборудования для производства социальной рекламы. Так появился проект "Видео-мастера". Ребята придумали 118 роликов, популяризирующих положительный образ современного подростка, и продолжают снимать простые сюжеты "со смыслом" из своей жизни. Потом при поддержке уже Фонда президентских грантов родились "Авто-мастера". Под руководством наставников мальчишки научились собирать и разбирать технику, отличать стартер от генератора и многим другим премудростям. Для занятий приобрели двигатель внутреннего сгорания в разрезе, чтобы показать, как работает сердце автомобиля. Воспитанники клуба ездят на завод, где на практике изучают устройство машин.

Не читают морали

Гранты - один из основных источников существования общественной организации. Деньги идут не только на приобретение оборудования, но и на аренду помещения, связь и частично оплату труда наставников. После регистрации "Союз отцов" подал сразу шесть заявок в Фонд президентских грантов, четыре из них одобрили. Встал вопрос о расширении. Вот тогда у Евгения Иванова и возникла идея создать некоммерческий "ПапаЦентр". Сейчас у него около десятка направлений деятельности. Например, совершенно изумительные "Арт-мастера": дети учатся живописи, осваивают пуантель (особая манера рисования), квиллинг (бумагокручение) и другие современные техники. Название кулинарной школы "Жрать мастера" ребята придумали сами, сами же готовят блюда, накрывают на стол и все съедают. Кстати, наставниками работают не только папы, но и мамы.

Евгений вспоминает, как после интервью на местном радио к нему начали обращаться мамы и бабушки с просьбой помочь отбившемуся от рук сыну или внуку. Пришел как-то 12-летний пацан. Рос без отца, состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Мать свою так довел, что она готова была сдать его в детдом. В "ПапаЦентре" ему сразу объяснили: заниматься перевоспитанием и читать морали никто не будет. Здесь на личном примере показывают, что может быть совершенно другая, чем у него, жизнь, более интересная и насыщенная, а он должен определиться, по какой дорожке пойдет.

- В таких случаях я обычно парням говорю: если вы сейчас от меня убежите, потом мы все равно встретимся, но уже в других условиях, - подчеркивает Евгений. - Как правило, у таких неуправляемых хулиганов один путь: областной социальный реабилитационный центр (ОСРЦ), приемная семья или детдом. Я вхожу в попечительские советы всех детских домов Курганской области и ОСРЦ. Кто-то выбирает себе клуб по душе, а кого-то ничем невозможно заинтересовать. Девиз нашего "Союза отцов": "Мы не придумываем, как контролировать детей, мы взаимодействуем вместе с ними".

Вся семья в сборе

Евгений Иванов, как и большинство наставников, работает в "ПапаЦентре" в свободное время. Он предприниматель, занимается ремонтом оргтехники. В семье трое сыновей: Тимуру 13 лет, Елисею - 11, Мирославу - 9. Собственно, именно сыновья и вдохновили Евгения открыть "ПапаЦентр". Он целыми днями пропадал на работе, а детьми в основном занималась мама Римма. Однажды Женя понял: если дело так и дальше пойдет, он рискует потерять парней. Теперь в "ПапаЦентр" ходит вся семья Ивановых. Двое сыновей увлеклись мечевым боем, один выбрал "Арт-мастера", хочет стать архитектором. Мама Римма освоила меч, да настолько, что стала тренером клуба и возит команду на соревнования. Частенько в центр заглядывают воскресные папы с детьми. Занятия в основном бесплатные, но есть условно платные, когда половину вносит организация, и платные. В последних приходится оплачивать дорогое снаряжение.